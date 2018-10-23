Kadın dizisi 36. yeni bölümüyle bu akşam FOX TV'de izleyiciyle buluşacak. FOX TV'de bu akşam yayınlanacak olan Kadın dizisinin oyuncuları merak ediliyor. Peki, Kadın dizisinin oyuncuları kimler? İşte Kadın dizisi oyuncuları ve 36. yeni bölüme dair detaylar...

KADIN DİZİSİNİN 36. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KADIN DİZİSİNİN SON BÖLÜM ÖZETİ

Enver ile kavgasından sonra evi terk eden Şirin soluğu Suat’ın yanında alır. Ona kalacak yer ayarlamasını isteyen Şirin’in aklında çok farklı planlar vardır. Bir anda Enver’in kapısına giden Sarp ise artık kafasındaki soru işaretlerinin açıklığa kavuşmasını istemektedir.

Hastalığı ilerleyen Bahar, ani bir şekilde hastaneye kaldırılır. Hatice de kızını kaybetme korkusuyla baş başa kalmıştır. Arif’in Bahar’a aşık olduğunu anlayan Hatice, kızının artık mutlu olmasını istemektedir. Hatice’ye olan itirafından sonra Arif de Bahar’a karşı kartlarını daha açık oynamaya karar vermiştir. Peki Arif’in bu hamlesinden sonra Bahar’ın tepkisi ne olacak?

KADIN DİZİSİNİN OYUNCULARI

Özge Özpirinçci (Bahar Çeşmeli), Caner Cindoruk (Sarp Çeşmeli), Bennu Yıldırımlar (Hatice Sarıkadı), Seray Kaya (Şirin Sarıkadı), Ece Özdikici (Jale Demir), Devrim Özder Akın (Musa Demir), Feyyaz Duman (Arif), Ayça Erturan (Yeliz Ünsal), Kübra Süzgün (Nisan Çeşmeli), Ali Semi Sefil (Doruk Çeşmeli)

Senaryosunu Hande Altaylı'nın kaleme aldığı, yönetmenliğini Nadim Güç'ün üstlendiği Kadın dizisi bu akşam 36. yeni bölümü ile FOX TV ekranlarına gelecek.

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