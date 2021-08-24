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Finansal teknolojiler alanında faaliyet gösteren yerli girişim iyzico, kadın girişimcilerin hayatını kolaylaştırma amacıyla, iş ortakları Google, Good4Trust, IdeaSoft, Paraşüt, Mükellef ve Webtures ile birlikte "iyzico Kadın Girişimci Destek Programı"nı hayata geçirdi.

Programda, başvuru sürecinin ardından 70 kadın girişimciye finanstan eğitime, pazarlama ve tanıtımdan özel indirimlere kadar birçok avantaj sunulacağı kaydedildi. Yıl içerisinde 6 aylık periyotlarla programa yeni kadın girişimcileri dahil edecek olan iyzico'nun, kadın girişimcilere kapsamlı desteğini sürdüreceği öğrenildi.

Girişimcilik ekosistemine özellikle de kadın girişimcilere büyük önem verdiklerini belirten iyzico CEO’su Barbaros Özbuğutu, "Kadın girişimcilere yeni kaynaklar sağlamak ve oluşturdukları faydaların iyiden iyiye büyümesine destek olmak için partnerlerimizle birlikte "iyzico Kadın Girişimci Destek Programı"nı hayata geçirdik. Her koşulda üretim yapmak için mücadele eden kadınlara destek vermek, kadın girişimcilerin gücünü iyiden iyiye artırmak için her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Program çerçevesinde kadınlar ilk 6 ay 0 komisyon desteğine sahip olurken, sosyal medya tanıtım desteği, dijital pazarlama ve online satış alanlarında ücretsiz eğitimler de alabilecek. iyzico iş ortakları Google, Good4Trust, IdeaSoft, Paraşüt, Mükellef ve Webtures da program dahilindeki kadın girişimcilere özel indirim imkanları tanıyacak.