Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Girişimcilik
ABONE OL

Kadın girişimciye destek programı başlattı

Yerli fintech girişimlerinden iyzico’nun, iş ortakları Google, Good4Trust, IdeaSoft, Paraşüt, Mükellef ve Webtures ile birlikte hayata geçirdiği "iyzico Kadın Girişimci Destek Programı"nda başvuru süreci tamamlandı. Yapılan açıklamaya göre, programın ilk etabına kabul edilen 70 kadın girişimciye finanstan eğitime, pazarlama ve tanıtımdan özel indirimlere kadar birçok avantaj sunulacak

Kadın girişimciye destek programı başlattı
HABERTURK.COM

Finansal teknolojiler alanında faaliyet gösteren yerli girişim iyzico, kadın girişimcilerin hayatını kolaylaştırma amacıyla, iş ortakları Google, Good4Trust, IdeaSoft, Paraşüt, Mükellef ve Webtures ile birlikte "iyzico Kadın Girişimci Destek Programı"nı hayata geçirdi.

Programda, başvuru sürecinin ardından 70 kadın girişimciye finanstan eğitime, pazarlama ve tanıtımdan özel indirimlere kadar birçok avantaj sunulacağı kaydedildi. Yıl içerisinde 6 aylık periyotlarla programa yeni kadın girişimcileri dahil edecek olan iyzico'nun, kadın girişimcilere kapsamlı desteğini sürdüreceği öğrenildi.

Girişimcilik ekosistemine özellikle de kadın girişimcilere büyük önem verdiklerini belirten iyzico CEO’su Barbaros Özbuğutu, "Kadın girişimcilere yeni kaynaklar sağlamak ve oluşturdukları faydaların iyiden iyiye büyümesine destek olmak için partnerlerimizle birlikte "iyzico Kadın Girişimci Destek Programı"nı hayata geçirdik. Her koşulda üretim yapmak için mücadele eden kadınlara destek vermek, kadın girişimcilerin gücünü iyiden iyiye artırmak için her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Program çerçevesinde kadınlar ilk 6 ay 0 komisyon desteğine sahip olurken, sosyal medya tanıtım desteği, dijital pazarlama ve online satış alanlarında ücretsiz eğitimler de alabilecek. iyzico iş ortakları Google, Good4Trust, IdeaSoft, Paraşüt, Mükellef ve Webtures da program dahilindeki kadın girişimcilere özel indirim imkanları tanıyacak.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Geleceğin 'unicorn'larını erkeden keşfedecek
GİRİŞİMCİLİK Geleceğin 'unicorn'larını keşfedecek!
Getir Moov'un yüzde 75'ini alıyor
GİRİŞİMCİLİK Getir MOOV'a ortak oluyor!
Tarım teknolojisine 6 milyon TL’lik yatırım
GİRİŞİMCİLİK Tarım girişimine 6 milyon TL yatırım
Kadın girişimcilere 4 milyar TL'lik kredi desteği
GİRİŞİMCİLİK 'Üreten Kadınlar'a 4 milyar TL'lik kredi
Yerli girişimden saatlik tekne kiralama hizmeti
GİRİŞİMCİLİK Tekneleri 'online'da saatlik kiralayacak
Siber güvenlik girişimlerine kuluçka desteği
GİRİŞİMCİLİK Siber güvenliğe özel kuluçka desteği
Akinon'a 20 milyon dolar yatırım
GİRİŞİMCİLİK Akinon'a 20 milyon dolar yatırım
Markalar ile ajansları buluşturan platforma yatırım
GİRİŞİMCİLİK Marka ve ajansı buluşturdu yatırımı kaptı!
Bakan Varank Trendyol'u ziyaret etti
GİRİŞİMCİLİK Bakan Varank Trendyol'u ziyaret etti
Yemeksepeti Marketyo'yu satın aldı
GİRİŞİMCİLİK Yemeksepeti Marketyo'yu satın aldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.