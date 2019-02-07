Kagawa, Beşiktaş formasıyla 2 gol atınca pırlantaya dönüştü... Özellikle daha önce formasını giydiği Manchester United’ın taraftarları kulüp yönetimine ve teknik ekibe binlerce mesaj gönderip, Kagawa’nın yaz transfer döneminde geri getirilmesini istedi.

Haberi sayfalarına taşıyan Daily Star da, bu baskıdan sonra Teknik Direktör Gunnar Solskjaer’in iki kez düşünmek zorunda olduğunu yazdı. Kagawa’ya gelen desteğe dikkat çeken Daily Star, “Japon oyuncu Manchester United’da iki sezon geçirdi. İz bıraktı. Ocakta alınmadı ancak yazın Manchester United’ı transfere zorlayabilir” yorumunu yaptı.