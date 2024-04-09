Kağıthane'de silahlı çatışma: 2 ölü, 2 yaralı

Olay, saat 21.00 sıralarında Gürsel Mahallesi, 28 Nisan Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü kavgaya dönüştü. Kavga sırasında iki taraf da silahlarını çekerek karşılıklı birbirlerine ateş etmeye başladı. Çatışmalar sırasında 4 kişi yaralandı. Yaralılar yakınları tarafından kendi imkanları ile çevredeki hastanelere götürüldü.

HASTANEYE KALDIRILAN 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ DHA'nın haberine göre; hastaneye kaldırılan yaralılardan O.Y. ve M.A. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralılar H.Y. ve S.Y.'nin ise hastanedeki tedavileri devam ediyor. H.Y.'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri çevrede 40 adet boş mermi kovanı belirledi.