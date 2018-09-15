Olay, Yüreğir İlçesi Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi üzerinde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kahvehanede oturan Firari Aydemir ile Sedat Aydemir, husumetli olduğu İrfan Savar ve Ramazan Savar ile karşı karşıya geldi.

Her iki tarafından uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülürken, İrfan ile Ramazan tabanca kahvehanede oturan Firari ve Sedat’a yaylım ateşi açınca onlar da karşılık verdi. Çevredeki vatandaşlar ise durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Silahlı kavgaya karışan 4 kişi yaralanırken, Firari ile Sedat Aydemir Adana Şehir Hastanesine, İrfan ve Ramazan Savar ise özel bir hastaneye kaldırıldı.

İHA'nın haberine göre, Firari Aydemir ve İrfan Savar kurtarılamadı. Cenazeleri otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Özel Harekat Timleri mahallede yoğun güvenlik önlemi aldı

Silahlı kavganın yaşandığı mahallede terör olayları ve uyuşturucu ticaretinin yoğun yaşanmasından ötürü Özel Harekat Timleri yoğun güvenlik önlemi aldı. Özel Harekat timlerinin güvenlik önlemlerinin ardından, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Olay yerinde yaklaşık 40 adet boş kovan bulundu.

Öte yandan, çevredeki çocuklar olay yerini merakla izlemesi dikkat çekti.

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