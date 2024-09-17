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        Haberler Ekonomi Otomobil Kamyonda hidrojen devri - Otomobil Haberleri

        Kamyonda hidrojen devri

        Otomotiv sektörünün ticari araç tarafının kalbinin attığı Uluslararası Ticari Araç Fuarı (IAA Transportation) kapılarını açtı. Ağır ticari araç ve taşımacılık alanındaki son yeniliklerin tanıtıldığı ve Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen etkinlikte, Türk otomotiv sanayisinden birçok firma yer aldı. Son yıllar sıfır emisyona ağırlık veren üreticiler, fuarda bu yıl ise hidrojen yakıt hücresi teknolojilerini gözler önüne serdi. Mercedes-Benz Türk, Anadolu Isuzu, Karsan, Ford Trucks ve Man gibi yerli üretim yapan firmaların boy gösterdiği fuarda, ticari araçların geleceğinin elektrikli çözümlerde olduğu dünyaya ilan edildi. Öte yandan, Türk tedarik sanayisinden de onlarca firma fuarda boy gösterdi. Yiğitcan Yıldız yazdı...

        Giriş: 17.09.2024 - 09:24 Güncelleme: 17.09.2024 - 09:59
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        Kamyonda hidrojen devri
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        Küresel otomotiv endüstrisinin en büyük etkinliklerinden biri olan Uluslararası Ticari Araç ve Yan Sanayii Fuarı (IAA Transportation), Almanya'nın Hannover kentinde kapılarını açtı.

        Alman markadan Türkiye mesajı
        Alman markadan Türkiye mesajı Haberi Görüntüle

        Hafif ticari ve ağır ticari araç üreticilerinin en son yeniliklerini dünyaya tanıttığı fuarda, Türk otomotiv sanayisi adeta bir çıkarma yaptı.

        Türkiye'den Mercedes-Benz Türk, Anadolu Isuzu, Ford Trucks, Karsan ve Man'ın yanı sıra, onlarca yerli yan sanayi firması da fuarda yer aldı.

        Öte yandan, Vestel gibi teknoloji firmaları da etkinlikte mobilite çözümlerini katılımcılara sergiledi.

        Ford Otosan tarafından üretilmeye başlanan Volkswagen Transporter'ın yeni neslinin dünya tanıtımı da fuarda yapıldı.

        UZUN YOL TAŞIMACILIĞINDA TEKNOLOJİ DEĞİŞİYOR

        Bu yılki fuarda, son yıllarda elektrikli ürünlere yönelen üreticilerin, hidrojen yakıt hücreli teknolojilere ağırlık vermesi ise dikkat çekti.

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        Fuarda görüştüğümüz sektör yetkilileri, 2030'lu yıllarda hidrojen yakıt hücresi teknolojisinin maliyetlerinin düşeceğini ve özellikle uzun yol taşımacılığında bu teknolojinin yerleşeceğini aktardı.

        Hannover'de dikkatimizi çeken bir diğer konu ise, binek otomobilde olduğu gibi ticari araçta da sayıları bir hayli artan Çinli markalar oldu.

        BYD, Maxus, Dongfeng, Sinotruk gibi Çinli markalar fuarda geniş katılımlı standları ile dikkat çekti.

        Fuarda Tesla'nın ağır ticari aracı Semi de ilgi çeken modellerden biri oldu.

        TÜRKİYE 2 BASAMAK GERİLEDİ

        IAA fuarına bu yıl toplamda 41 ülkeden 1650'den fazla katılımcı yer aldı. Bu sayı, IAA Transportation 2022'den yüzde 20 daha fazla olması ile dikkat çekti.

        Katılımın yüzde 73'lük rekor düzeyde uluslararası olmasının etkinliğe küresel çapta giderek artan ilginin bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

        Öte yandan fuarda bin 423 firma yeniliklerini tanıtırken, Almanya’dan 411, Çin’den 324, İtalya’dan 123, Türkiye’den 113, Hollanda’dan 81, Hindistan’dan 49, Fransa’dan 38 firma katıldı.

        Türkiye, 2022 yılında düzenlenen bir önceki IAA fuarında 123 firmayla en büyük ikinci katılımcı ülke olarak yer almıştı. Fakat, bu yıl fuardan otobüs firmalarının yer almaması Türkiye'den katılan firma sayısında azalmaya yol açtı.

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