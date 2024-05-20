Kan donduran enişte katliamı!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Sultanbeyli'de korkunç bir cinayet işlendi. İki genç kavgalı oldukları eniştelerinin yolunu kesti. Döner bıçağı ve pala ile saldıran gençler, enişteyi sokak ortasında öldürdüler. O anlar kameralara yansıdı.
Giriş: 20.05.2024 - 22:38 Güncelleme: 20.05.2024 - 22:42
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
İstanbul Sultanbeyli'de korkunç bir cinayet işlendi.
İki genç kavgalı oldukları eniştelerinin yolunu kesti.
Döner bıçağı ve pala ile saldıran gençler, enişteyi sokak ortasında öldürdüler.
O anlar kameralara yansıdı.
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