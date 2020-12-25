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HaberlerGündem3. SayfaKAN DONDURAN OLAY! Son dakika... Çocuk çetesi çocuk öldürdü! - Haberler
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Çocuk çetesi çocuk öldürdü!

Karaman'da, fırında çalışan Ahmet Çınar'ın (16),öldürülmesi ile ilgili olarak A.A. (16),M.Ü. (14) ile olaya karıştığı öne sürülen 4 kişi tutuklandı. M.Ü.'nin ifadesinde, ''Ahmet ile mahalleden tanışırdık, yaklaşık 3 ay önce bize küfür etmişti. Biz de olay günü Ahmet'in bir etli ekmek fırınında işe başladığını öğrendik, fırını arayarak sipariş verdik. Bize etli ekmek getiren Ahmet'i bıçakladık" dediği öğrenildi

KAN DONDURAN OLAY! Son dakika... Çocuk çetesi çocuk öldürdü! - Haberler
Çocuk çetesi çocuk öldürdü!
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DHA

Karaman'da, 22 Aralık'ta, Cedit Mahallesi Zeytin Dalı Bulvarı'nda kan donduran bir olay meydana geldi. Fırında çalışan 16 yaşındaki Ahmet Çınar, sokak ortasında karşılaştığı daha önceden tanıştığı ve aralarında husumet olan A.A. (16) ve M.Ü. (14),arkadaşları M.C.E. (14),S.A. (14),M.A. (14) ve Ali Furkan Gürbüz (20) ile karşılaştı.

SIRTINDAN 3 KEZ BIÇAKLANDI

DHA'da yer alan habere göre yaşanan tartışmanın ardından A.A. ve M.Ü. bıçakla saldırdı.

Sırtından 3 bıçak darbesi alan ve kanlar içinde kalan Çınar, ihbar üzerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Saldırganlar da olay yerinden kaçtı.

FAİLLER ÇOCUK ÇETESİ ÇIKTI

Olayı soruşturan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, mobesse kameralarından şüphelilerin 9 ayrı suçtan kaydı bulunan A.A. ve 14 suçtan kayı olan M.Ü. ile arkadaşları 9 suçtan kaydı olan M.C.E., 7 suçtan S.A., M.A. ve 5 suçtan A.F.G. olduğunu belirledi. 6 kişi kısa sürede polis tarafından yakalandı.

"ETLİ EKMEK SİPARİŞİ VERİP, OLAY YERİNE ÇAĞIRMIŞLAR"

Suçunu itiraf eden şüphelilerden M.Ü., ifadesinde ''Ahmet Çınar ile mahalleden tanışırdık. Ahmet yaklaşık 3 ay önce bize küfür etmişti. Biz de olay günü Ahmet'in bir etli ekmek fırınında işe başladığını öğrendik. Etli ekmek fırınını arayarak sipariş verdik. Bize etli ekmek getiren Ahmet Çınar'ı burada bıçakladık" dediği öğrenildi. 6 kişi sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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