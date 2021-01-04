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Fas'taki "Hes Press" internet sitesinin haberine göre, 2020'de Kanarya Adaları'na giden sığınmacıların sayısı 23 bini geçti.

İspanya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya dayandırılan haberde, '2020'de oluşan göç dalgasının, 2006'dan bu yana yaşanan en büyük sığınmacı akımı olduğu' ifade edildi.

Adalara 2006'da 31 binden fazla sığınmacının geldiği hatırlatılan haberde, 2020'deki göç dalgasında ise ilk sırayı Faslıların aldığı, bunu sırasıyla Moritanya, Senegal ve Gambiya vatandaşlarının takip ettiği aktarıldı.

CEZAYİRLİLER BALEAR ADALARI'NA GÖÇTE İLK SIRADA

Öte yandan 2020'de İspanya'ya bağlı Akdeniz'deki Balear Adaları Özerk Topluluğu'na giden sığınmacı sayısının ise 16 bini aştığı belirtildi.

Söz konusu sığınmacılardan 11 binden fazlasının Cezayirli olduğu duyuruldu.

Atlas Okyanusu'nda bulunan Kanarya Adaları ve Akdeniz'deki Balear Adaları, Kuzey Afrikalı ve Afrikalı sığınmacıların yasa dışı göç için en çok tercih ettiği bölgeler arasında yer alıyor.