Kanye West bu seferde Ozzy Osbourne'ı sinirlendirdi
75 yaşındaki müzisyen Ozzy Osbourne, kendi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda müziğinin Kanye West tarafından izinsiz kullanıldığını iddia etti
Son günlerde özel hayatıyla ve Yahudi karşıtı söylemleriyle gündemden düşmeyen Kanye West, bu seferde Ozzy Osbourne'u fena halde sinirlendirdi. İngiliz şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, Black Sabbath şarkısı 'War Pigs'in 1983 tarihli canlı versiyonunun bir kısmının West'in yeni albümünde kullanılması talebini reddettiğini, ancak yine de bu hafta bir partide kullanıldığını iddia etti.
"BU ADAMLA HİÇBİR İLİŞKİ İSTEMİYORUM"
75 yaşındaki Ozzy Osbourne, redettme sebebi olarakta Kanye West'in Yahudi karşıtı olduğu ve birçok kişinin anlatılmaz acılarına neden olduğu için izni reddettiğini yazdı; "Bu adamla hiçbir ilişkiyi istemiyorum.”
Kanye West daha önce de 'Iron Man' şarkısından esinlenerek 'Hell of a Life'ta Black Sabbath'a saygı duruşunda bulunmuştu. Ozzy Osbourne eşi Sharon Osbourne da geçenlerde Jewish Chronicle'a şunları söylemişti; "Yahudilik sahip olduğum tek din ve kendimi rahat hissettiğim tek din."
Bu hafta Chicago'da düzenlenen bir saatlik etkinlikte Ye olarak da bilinen ABD'li rapçi kanye West ve Ty Dolla $ign, ortak projeleri 'Vultures'ın prömiyerini gerçekleştirdi. Albümün başlangıçta aralık ayında çıkması planlanıyordu. Ancak Nicki Minaj ile yapılan bir işbirliğinin Minaj tarafından öne çıkarılmayı reddetmesi planları suya düşürdü.
2023'ün sonunda Kanye West, Adolf Hitler'i övmek ve Yahudi karşıtı yorumları nedeniyle özür dilemişti. Sözleri Joe Biden ve İftirayla Mücadele Birliği'nin de tepksiyle karşılaşmış ve pek çok markayla ortaklığı sona ermişti.
Fotoğraflar: AP, Backgrid UK, Backgrid USA, Mega