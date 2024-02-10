Son günlerde özel hayatıyla ve Yahudi karşıtı söylemleriyle gündemden düşmeyen Kanye West, bu seferde Ozzy Osbourne'u fena halde sinirlendirdi. İngiliz şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, Black Sabbath şarkısı 'War Pigs'in 1983 tarihli canlı versiyonunun bir kısmının West'in yeni albümünde kullanılması talebini reddettiğini, ancak yine de bu hafta bir partide kullanıldığını iddia etti.