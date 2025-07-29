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        Haberler Yaşam Kapadokya mutfağı Michelin Rehberi'nde

        Kapadokya mutfağı Michelin Rehberi'nde

        Dünyanın prestijli restoran değerlendirme sistemlerinden Michelin Rehberi, İstanbul, İzmir ve Muğla'nın ardından Türkiye'deki kapsamını Kapadokya'ya da genişletti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2025 - 11:55 Güncelleme: 29.07.2025 - 12:08
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        Kapadokya mutfağı Michelin Rehberi'nde
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        Türkiye’nin gözde turizm merkezlerinden Kapadokya, gastronomide de adından söz ettirecek bir başarıya imza attı.

        Michelin Rehberi, İstanbul, İzmir ve Muğla'nın ardından Türkiye’deki kapsamını Kapadokya’ya da genişletti.

        Kapadokya, 2026 Michelin restoran seçkisine dâhil edilen en yeni destinasyon oldu.

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gelişmeye yönelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

        “Kapadokya’nın eşsiz mutfağı artık MICHELIN Rehberi’nde!

        Orta Anadolu’nun binlerce yıllık lezzet mirasını bugüne taşıyan Kapadokya, İstanbul, İzmir ve Muğla’nın ardından MICHELIN Rehberi 2026 seçkisine dâhil edildi.

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        Bu gurur verici gelişme, gastronomi turizminde Türkiye’nin ulaştığı yüksek seviyeyi bir kez daha gözler önüne seriyor.

        Bu kıymetli süreçte emeği olan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile Kapadokya'mızı koruyarak geleceğe taşıyan Kapadokya Alan Başkanlığımız başta olmak üzere sürece katkı sunan herkese teşekkür ediyor; Kapadokya’mıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”

        KAPADOKYA MICHELIN MÜFETTİŞLERİNİ BÜYÜLEDİ

        Michelin Rehberi Uluslararası Direktörü Gwendal Poullennec ise Kapadokya’nın seçkiye dâhil edilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek bölgenin kültürel ve gastronomik çeşitliliğinin müfettişler üzerinde derin bir etki bıraktığını belirtti.

        Poullennec, “Kapadokya’nın mutfak geleneği bölgeyle derin bir bağ içinde; şefler yerel ürünler ve tarımı ustalıklarının her aşamasında temel birer unsur olarak kullanıyor. Bu bölgeyi tercih etmek için bir neden daha sunmak istiyoruz:

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        Kapadokya’nın eşsiz gastronomi dünyasını deneyimlemek” dedi.

        YÜZYILLARIN MUTFAĞI DÜNYA SAHNESİNDE

        Hititlerden Roma İmparatorluğu’na, Selçuklulardan Osmanlılara uzanan bir medeniyetler mirasına ev sahipliği yapan Kapadokya, yalnızca doğal güzellikleriyle değil, mutfağıyla da uluslararası platformlarda öne çıkıyor.

        Michelin Rehberi’nin dikkatini çeken Kapadokya restoranları, tandır yemeklerinden güveçlere, fermente lezzetlerden yöresel mezelere kadar geniş bir yelpazede unutulmaz tatlar sunuyor.

        TÖREN 4 ARALIK'TA İSTANBUL'DA

        Kapadokya’daki ilk Michelin Rehberi restoran seçkisi, İstanbul, İzmir ve Muğla’daki seçkilerle birlikte 4 Aralık 2025’te İstanbul’daki Four Seasons Hotel Bosphorus’ta düzenlenecek törenle açıklanacak.

        Tüm seçki Michelin Rehberi’nin internet sitesinden ve mobil uygulamalarından erişilebilir olacak.

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        #michelin rehberi
        #Kapadokya mutfağı
        #Kültür ve Turizm Bakanlığı
        #Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
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