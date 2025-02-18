İstanbul'da kar ne zaman yağacak? İşte il il hava durumu tahminleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminleri kapsamında hava durumu araştırılıyor. Tahminlere göre, Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Muş, Bingöl, Bitlis, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki, 18 Şubat bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da kar ne zaman yağacak? İşte İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu...
Meteoroloji'den yapılan son açıklamada, soğuk hava dalgasının bu hafta boyunca da etkisini sürdürmesi bekleniyor. İl il hava durumu tahminleri gündeme gelirken yurt genelinde yaşanan sıcaklık düşüşü konusunda uzmanlar uyarıyor. Peki, 18 Şubat bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da kar yağışı var mı? İşte Meteoroloji'den yapılan güncel hava durumu tahminleri...
18 ŞUBAT BUGÜN HAVA NASIL?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyi ile Muş, Bingöl, Bitlis, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey Ege kıyıları, Batı ve Orta Karadeniz ile Yozgat ve Giresun çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Rüzgarın; Batı Karadeniz’in kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların, İç Ege, İç Anadolu ile Karadeniz kıyılarında 2-4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
İSTANBUL 4°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR 11°C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA 4°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı.
İSTANBUL KAR YAĞIŞI NE ZAMAN?
İstanbul için kuvvetli kar yağışı uyarısı AKOM tarafından yapıldı. Çarşamba gününden itibaren karla karışık beklenen yağışın, perşembe ve cuma günü daha da kuvvetli olacağı belirtildi. Vatandaşlar buzlanma ve don olayına karşı uyarıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), 17 Şubat 2025 Pazartesi itibarıyla İstanbul’da şiddetli yağış ve soğuk hava dalgasının etkili olacağını duyurdu.
ÇARŞAMBA BAŞLIYOR
Hafta boyunca sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte, yağışların çarşamba gününden itibaren karla karışık yağmura ve kara dönüşmesi bekleniyor.
PERŞEMBE VE CUMA KUVVETLENİYOR
Haftalık tahminlere göre perşembe devam edecek kar yağışının cuma ve cumartesi kuvvetleneceği ve kent genelinde etkili olacağı öngörülüyor. Vatandaşların buzlanma, don ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaları gerektiği bildirildi. SİBİRYA SOĞUKLARI GERİ DÖNÜYOR
Uzmanların tahminlerine göre İstanbul ve çevresi, hafta boyunca Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisine girecek. Hava sıcaklıklarının 0-3°C arasında seyredeceği, çarşamba gününden itibaren ise karla karışık yağmur görüleceği belirtiliyor.
ULAŞIMDA AKSAMALAR YAŞANABİLİR
AKOM, sürücüleri özellikle gece ve sabah saatlerinde don ve buzlanma riskine karşı dikkatli olmaya çağırdı. Şehir genelinde kar yağışıyla birlikte yolların kapanabileceği, ulaşımda aksaklıkların yaşanabileceği ve gizli buzlanma riskinin arttığı bildirildi.
Yetkililer, hava sıcaklıklarının 25 Şubat’a kadar mevsim normallerinin 4-8°C altında seyredeceğini ve 26 Şubat-5 Mart tarihleri arasında normale dönmesinin beklendiğini belirtti. Vatandaşların güncel hava durumu tahminlerini takip etmeleri ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları önerildi.
AKOM, İSTANBUL İÇİN UYARDI: SİBİRYA SOĞUKLARI VE KAR GERİ GELİYOR
AKOM, İstanbul ve çevresinin hafta boyunca Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisine gireceğini duyurdu. Çarşamba gününden itibaren ise kar bekleniyor.