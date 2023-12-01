Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

        Karabük'te, hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 21:25 Güncelleme: 01.12.2023 - 21:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karabük'te, hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hürriyet ve 100. Yıl Mahallelerinde ikametten hırsızlık ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Görgü tanıkları ve güvenlik kameraları kayıtlarından yola çıkan ekipler, A.K. ve M.H'yi ikametlerinde gözaltına aldı.

        Zanlıların adreslerinde yapılan aramada, çalıntı olduğu tespit edilen kurusıkı tabanca ve 2 bilezik ele geçirildi.

        "Hırsızlık" ve "kasten yaralama" gibi 24 suçtan kaydı bulunan zanlılar, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Karabük'te köpeklerden kaçarken elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtar...
        Karabük'te köpeklerden kaçarken elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtar...
        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
        Karabük'te Türkiye'nin ilk Sosyal Bilimler Festivali düzenlenecek
        Karabük'te Türkiye'nin ilk Sosyal Bilimler Festivali düzenlenecek
        Karabük'te Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi
        Karabük'te Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi
        Karabük Üniversitesi Türkiye'nin ilk Sosyal Bilimler Festivali'ne ev sahipl...
        Karabük Üniversitesi Türkiye'nin ilk Sosyal Bilimler Festivali'ne ev sahipl...
        Karabük'te 13 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu
        Karabük'te 13 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu