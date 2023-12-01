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        Karabük'te Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 14:03 Güncelleme: 01.12.2023 - 14:03
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        Karabük'te Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Gürültü ve Sağlık Derneği tarafından Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Sadettin Ökten Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Gürültü ve Sağlık Derneği Başkanı Doç. Dr. Nihat Yılmaz, yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "Biz Birlikte Güzeliz" projesi kapsamında, özel çocuklarla etkinlik düzenlediklerini söyledi.

        Yılmaz, "Dünyanın en güzel ve özel öğrencilerine velilik yapan ailelerine ve onlara eğitim veren öğretmenlerine teşekkür ediyorum." dedi.

        Konuşmanın ardından Şafak Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri halk oyunu ve zeybek oynadı, şarkılar seslendirdi.

        Etkinlik, protokol üyelerinin öğrencilere çeşitli hediyeler vermesiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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