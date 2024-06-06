The Beatles üyelerinin biyografileri için oyuncular seçildi

Ünlü İngiliz yönetmen Sam Mendes, efsanevi The Beatles grubu üyelerinin biyografilerini çekmeye hazırlanıyor. Grubun dört üyesinin biyografi filmi haberi, yılın başında duyurulmuştu.

The Beatles üyeleri Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr ve George Harrison'ın her birine odaklanacak dört film, aynı zamanda 1970'teki dağılmaya yol açan "tarihin en büyük grubunun şaşırtıcı hikayesini anlatmak" için birbiriyle kesişecek.

Dört ünlü müzisyeni oynayacak dört oyuncunun seçildiği ancak resmi olarak henüz onaylanmadığı belirtildi. İşte şimdiye dek belirlenen ve grubun hayranlarının da onay verdiği oyuncu seçimleri...