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        Haberler Dünyadan The Beatles üyelerinin biyografileri için oyuncular seçildi - Magazin haberleri

        The Beatles üyelerinin biyografileri için oyuncular seçildi

        Sam Mendes'in dört The Beatles üyesi için ayrı ayrı çekeceği dört biyografi filmine oyuncular seçildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2024 - 15:22 Güncelleme: 06.06.2024 - 15:23
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        1

        Ünlü İngiliz yönetmen Sam Mendes, efsanevi The Beatles grubu üyelerinin biyografilerini çekmeye hazırlanıyor. Grubun dört üyesinin biyografi filmi haberi, yılın başında duyurulmuştu.

        The Beatles üyeleri Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr ve George Harrison'ın her birine odaklanacak dört film, aynı zamanda 1970'teki dağılmaya yol açan "tarihin en büyük grubunun şaşırtıcı hikayesini anlatmak" için birbiriyle kesişecek.

        Dört ünlü müzisyeni oynayacak dört oyuncunun seçildiği ancak resmi olarak henüz onaylanmadığı belirtildi. İşte şimdiye dek belirlenen ve grubun hayranlarının da onay verdiği oyuncu seçimleri...

        2

        John Lennon

        3

        John Lennon rolü için Harris Dickinson

        4

        Paul McCartney

        5

        Paul McCartney rolü için Paul Mescal

        6

        Ringo Starr

        7

        Ringo Starr rolü için Barry Keoghan

        8

        George Harrison

        9

        George Harrison rolü için Charlie Rowe

        #The Beatles
        #john lennon
        #Paul McCartney
        #Paul Mescal
        #Harris Dickinson
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