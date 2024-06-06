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        Otizmli anaokulu öğrencisi mezuniyet töreninde gösteriye alınmadı

        İstanbul'da otizmli bir anaokulu öğrencisinin mezuniyet töreninde öğretmenleri tarafından dışlandığı iddia edildi. Anne Ezgi Desovalı, sosyal medya hesabından durumu açıklayıp, bir video paylaştı. Videoda gösteriye alınmayan otizmli çocuğun arkadaşlarından uzakta ailesiyle yalnız başına kutlama yaptığı görüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2024 - 13:13 Güncelleme: 06.06.2024 - 13:13
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        Otizmli anaokulu öğrencisi mezuniyet töreninde gösteriye alınmadı
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        İstanbul'da otizmli bir anaokulu öğrencisinin öğretmenleri tarafından mezuniyet töreninde dışlandığı iddia edildi.

        Otizmli öğrencinin annesi Ezgi Desovalı, sosyal medya hesabından, oğlu Asil'in arkadaşlarından uzakta sadece ailesiyle yalnız başına kutlama yaptığı görüntüleri paylaştı.

        Desovalı, okulda bir yıl boyunca oğlunun adının bile öğrenilemediğini söyleyerek, yaşananlara isyan etti. Desovalı, oğlu için destek beklediğini belirttiği açıklamada şunları söyledi:

        "Oğlum Asil, Ahmet Kurt Anaokulu kaynaştırma öğrencisidir. Bugüne kadar önce devlet tarafından kaydının düştüğü okulda sorun yaşandı. Ağladım içime attım sustum. Okul değiştirdik.

        Mevcut okulda kaynaştırma olarak gideceği saatleri kendileri belirlediler. Zaman içinde kahvaltı saatine (1 saat) çekildi yemediği biline biline. Sürekli alttan aldık ki beni tanıyan bilir çok sabırlıyım. Ne istedilerse yaptık.

        Oğlumu bir birey olarak görmeyi bırakın, hiçbir materyal vb. istenmedi bile ki alalım. Sonra yine sınıfı öğleye kaydırıldı. Şimdi olacak derken her gün oğlumun kaynaşmasının ona faydasını izlerken bugünki mezuniyet ile yıkıma uğradım, ki oğlumun yaş olarak son şansı ve artık ilkokula (rehabilitasyon tarafından karar verilen okula) devam etmek zorunda. Tüm sene savaş verdik oğlum kaynaşabilsin diye. Bugün mutlu mutlu mezuniyetine gittik. Ancak anladım ki tüm sene oğlumun ismi bile öğrenilememiş. Farkettiğim anda Asil için gururlanıp ağlarken, yaşadığım hayal kırıklığıyla, mutluluk gözyaşlarım bir anda donakalmamla sonuçlandı. Bıktım artık başkalaştırılmaktan. Artık dayanamıyorum yok sayılmasına özel çocukların."

        Anne Desovalı'nın oğlu Asil'in yalnız başına mezuniyetini kutladığı görüntüler, sosyal medyada büyük tepki topladı.

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