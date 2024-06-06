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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Ali Koç'tan transfer sözleri: Szymanski, Cengiz Ünder, Mert Hakan, Batshuayi, Tete, Zaha... - Fenerbahçe Haberleri

        Ali Koç'tan transfer sözleri: Szymanski, Cengiz Ünder, Mert Hakan, Batshuayi, Tete, Zaha...

        Fenerbahçe Başkanı ve başkan adayı Ali Koç, Habertürk TV'de soruları yanıtladı. Ali Koç, geçmiş dönemdeki transfer yarışından gelecek hedeflerine önemli sözler söyledi. İşte Koç'un sözleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2024 - 11:16 Güncelleme: 06.06.2024 - 11:16
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        Ali Koç'tan transfer sözleri!
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        Fenerbahçe'de pazar günü yapılacak seçimde yeniden aday olan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Habertürk'te soruları yanıtladı. Geçmiş dönemde Galatasaray ile olan transfer yarışından Mourinho'nun gelecek hedeflerine de değinen Ali Koç, Galatasaraylı futbolcular Davinson Sanchez, Tete ve Zaha ile ilgili de flaş sözler söyledi.

        CANLI | Ali Koç, Habertürk TV'de!
        CANLI | Ali Koç, Habertürk TV'de! Haberi Görüntüle

        "MOURINHO'NUN SZYMANSKI'YE ÖZEL İLGİSİ VAR"

        "Mourinho'nun Fenerbahçe'de bildiği oyuncular var. Acun Bey'in dediği gibi, Szymanski'ye özel bir ilgisi var. Feyenoord'da oynarken onu çok zorlamış. Bazı oyuncular piyasayı değil de oynadıkları oyuncuları, rakip oyuncuları çok iyi bilirler. Szymanski, Mourinho'nun takımını hırpalamış. 30 artı gole katkısı oldu. Benim en beğendiğim tarafı komple defansif ofansif. İpince de bir çocuk. Szymanski'yi Galatasaray alıyordu, Mikonos'tan uçağa bindirdi İstanbul'a getirdiler. Menajeri ondan habersiz yaptıkları için çıldırdı. Biz iyi ki transfer etmişiz. Ekonomik açıdan da çok katkısı olacaktır."

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        "TRANSFER BÜTÇESİ DİYE BİR ŞEY YOK"

        "Sezonun transfer bütçesi diye bir şey yok. Bazı takımlar 1 senede para istiyor, bazı takımlar 5 senede istiyor. Avrupa'da 3-4-5 senede ödeme norm haline geldi. Balkanlar'daki kulüpler parasını 1 senede hemen istiyor, 2 senede istiyor. Bu sene bizim için en önemli şey, kadroyu getirmek istediğimiz seviye. Mourinho seviyesinde oyuncular diyorlar. Mbappe, Messi, Ronaldo... Davinson Sanchez bize önerildi, ben çok beğeniyorum. Bizim iki stoperimiz Becao ve Djiku'nun toplam maaşı Davinson'un altında. Djiku'ya bonservis ödemedik. Fred, Szymanski... Ben Cengiz Ünder'e çok inanıyorum. O seviyede oyuncular gelecek. Mourinho geldi diye Lukakular Dybalalar havalarda uçuşuyor. Ben bilmez miyim bu kadar çevremle İngiltere'de Fransa'da haber sızdırmayı. Biz bilmiyor muyuz bunları ama böyle çalışıyoruz. Biz bitiriyor ve açıklıyoruz."

        Ali Koç'tan Ebrar Karakurt sözleri!
        Ali Koç'tan Ebrar Karakurt sözleri! Haberi Görüntüle

        "AÇIKLANAN PARALARI BİLİYORUZ"

        "Galatasaray'da sıkıntılı, çalkantılı dönemler olacağını söyledim arkadaşlarıma. Nitekim içeride ciddi sıkıntılar olmuş. Beni ilgilendiren bir konu değil. Sayın Erden Timur kendi bakış açısını anlattı. Diğer taraf kendi bakış açısını anlatır. Bizim konumuz değil. Onlardan çok belden aşağı laflar geldi, ligi bitirtmeyiz lafları. Beni en rahatsız olduğum konu, 4-5 oyuncuyla beraber ilgilendik, açıklanan paraları biliyoruz. Zaha'yı biliyoruz. Tete için Shakhtar'ı aradım, durumu söylediler, pazarlık bile etmedik, çalım dediler. Ndombele'yi önerdiler, kesinlikle almayız dedik. Sponsor diyorlar, sponsor ismi vermiyorlar. Marka olmaz, takım aşkıyla verilir, bir mesaj yazı falan da görmedik. Futbol sektörü, küçük bir sektör. Bunlar işi aile seviyeme taşıdılar, sertleşmek zorundalar. (Erden Timur'un istifası) Bu işleri geçen ağustosta tahmin etmiştim. Hayırlı olsun."

        "ZAHA TRANSFERİNDE 8.5 MİLYON EURO MAAŞTA BIRAKTIK"

        "Biz Zaha'yla 1 sene görüştük. 8.5 milyon euro maaşta bıraktık biz. Çalım mı çalım ama biz o rakamlara imza atmadık. Zaha'nın KAP'a bildirilen rakamına bak, gerçeklere bak, siyahla beyaz kadar farklı."

        "TETE VE MENAJERİ GÖRÜŞMEK İSTEDİ"

        "Biz Zaha'da masadan kalktık. Selahattin Baki beni aradı, 'Tete ve menajeri burada, akşam gelip görüşmek istiyorlar, maça gelmek istiyorlar' dedi. Sakın gelmesinler dedim. Ertesi gün görüşmek istediler, tamam dedik. Enteresan bir menajeri vardı. Annex 7 diye bir şey var, 30 Haziran'a kadar başvururlarsa Rusya'da Ukrayna'da oynayanlar, kiralık gidebiliyorlar. Şöyle böyle anlattılar. Durun dedim, Shakhtar'ı aradım. Böyle böyle bir adam geldi dedim, 30 Haziran'ı kaçırdılar, 7 Temmuz'da başvurdular dedi. Biz olmaz dedik. O kadar. Futbolun amiri kim, TFF. Harcama limitlerini kim belirliyor?"

        SZYMANSKI, BATSHUAYI, MERT HAKAN

        "Szymanski'de serbest kalma bedeli yok. Batshuayi'den çok memnunuz, kontratı bitti, opsiyonu yok. Çok seviliyor, çok pozitif bir karakter. Hoca sıcak bakıyor Batshuayi'ye. Görüşmeler devam ediyor. Türkiye'den başka kulüpler de bakıyor. Mert Hakan'a çok kızdım ama Mert Hakan gerçek bir Fenerbahçeli. Fenerbahçe'yi yaşayan biridir. Ajitasyonlar olabiliyor, daha çok futbolunu konuşmalı ama yabancı kuralı nedeniyle kıymete binmiştir. İnşallah kalır."

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