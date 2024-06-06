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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Mourinho'yu Mario Branco etkiledi - Fenerbahçe Haberleri

        Ali Koç: Mourinho'yu Mario Branco etkiledi

        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 8-9 Haziran'da yapılacak seçimli genel kurul öncesi Habertürk TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Jose Mourinho'nun geliş sürecini anlatan Koç, Portekizli teknik adamın, sportif direktör Mario Branco'nun kurduğu yapıdan etkilendiğini belirtip, "Sadece takım kurmadı, yapı da kurdu. Bence Mourinho'yu bu etkiledi." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2024 - 10:19 Güncelleme: 06.06.2024 - 10:21
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        "Mourinho'yu Branco etkiledi"
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        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 8-9 Haziran'da yapılacak seçimli genel kurul öncesi Habertürk TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörü Mehmet Ayan ve Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatör Yardımcısı Ahmet Selim Kul'un sorularını yanıtlayan Koç, Jose Mourinho'nun geliş sürecinin perde arkasını anlattı.

        Portekizli teknik adamın Fenerbahçe'ye gelmesinde en büyük paylardan birinin sportif direktör Mario Branco'ya ait olduğunu belirten Ali Koç, şu ifadeleri kullandı:

        "Jorge Jesus geldi, 4 kişiyle gelecekti, 8'e çıktı. Benim birine ihtiyacım var dedi, sportif direktör dedi. Kim dedik, Mario Branco dedi. Geldi. Baktık ki sportif direktör değil, Jesus sağ kolu gibi kullandı. İlk başta transferde değildi. Jesus da baskın bir hocadır, göz açtırmaz. Çalışmaya başladık. Bu adam yetenekli, meziyetli, bilgisi var, biz bunu yüzde 10 kullanıyoruz. Jesus ile değerlendirme yaparken, keşke bu adamdan daha fazla yararlansaydık dedi. Jesus, Suudi Arabistan'a götürecekti ama biz ikna ettik, burada kaldı. Çok da iyi yapmışız. Geçen sene kadro mühendisliğini kendisi, ben, Selahattin Bey ve Ahmet Bey yaptık. Pazarlık yapmasını, network'ünü gördükçe iyi bir adam diyorum. Sadece takım kurmadı, yapı da kurdu. Bence Mourinho'yu bu etkiledi."

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        "MOURINHO, 'ORADA DA YAPTI DESİNLER DİYE GELDİM' DEDİ"

        "Hazır bir sisteme geldi. Pazarlık yapmadan 15 milyon euro veriyorum, sportif direktör soruyorsun yok sensin diyorum. Yapı yok, işleyiş tarzı yok, sunum yok. Adam diyor ki sahayla ilgilenirim, futbolcumla, rakiplerimle ilgilenirim. Hem Fenerbahçe'nin tarihinden, büyüklüğünden, bir spor kulübünden fazlası oluşundan etkilendi. Kadroyla ilgili soruyoruz, ihtiyaçlar, eksikler şunlar, şu profilde oyuncular arıyoruz diyoruz. Olaya nasıl bakıldığını görünce bizim sisteme güvendi. Bunlar ön plana çıktı. Mourinho bana, 'Orada da yaptı desinler diye Fenerbahçe'ye geldim' dedi"

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