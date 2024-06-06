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        CANLI | Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Habertürk TV'de!

        Fenerbahçe Başkanı ve başkan adayı Ali Koç, Habertürk TV'de Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörü Mehmet Ayan ve Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatör Yardımcısı Ahmet Selim Kul'un sorunlarını yanıtlıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2024 - 09:08 Güncelleme: 06.06.2024 - 09:32
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        CANLI | Ali Koç, Habertürk TV'de!
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        Fenerbahçe Başkanı ve başkan adayı Ali Koç, Habertürk TV'de Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörü Mehmet Ayan ve Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatör Yardımcısı Ahmet Selim Kul'un sorunlarını yanıtlıyor.

        Ali Koç'un sözlerinden satır başları şöyle:

        (Seçim süreci gereksiz sertleşmedi mi?)

        Fenerbahçeliler rahatsız, camia rahatsız. Gereğinden fazla sertleşiyor, çok daha da sertleşecek. Aldığım istihbarat bu. Fenerbahçe demokrasisini güçlendiren bir seçim olmalı. Divan seçiminde çok güzel kurallar uygulandı, aynı şey burada olsun istiyordum. İddialar iftiralar havalarda uçuşuyor. Böyle olunca cevap vermek gereği oluyor. En sağlıklı, en medeni yöntem fikirlerin yarıştırılması ama bunun olmayacağı aşikar oldu. 2018 seçiminde, 6 sene boyunca ve şimdi de son olarak bu seçimde açık açık, yeri gelince imayla çok büyük suçlamaları oldu Sayın Aziz Yıldırım'ın, proje, FETÖ'cü gibi gibi suçlamalar. İş boyu değiştirdi, Sayın Acun Ilıcalı'ya sıçradı iftiralar. Pazar akşamına kadar 3-4 yöneticiyi daha hedef alacaklar. Sağlıklı bir durum değil bu. Biz yol arkadaşıydık yıllarca."

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