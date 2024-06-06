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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Ali Koç'tan Ebrar Karakurt sözleri: En iyi Türkler'i almalısınız! - Futbol Haberleri

        Ali Koç'tan Ebrar Karakurt sözleri: En iyi Türkler'i almalısınız!

        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Habertürk TV'de Mehmet Ayan ve Ahmet Selim Kul'un sorularını yanıtlarken Milli voleybolcu Ebrar Karakurt hakkında da bir itirafta bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2024 - 10:04 Güncelleme: 06.06.2024 - 10:24
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        Ali Koç'tan Ebrar Karakurt sözleri!
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        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Habertürk TV'de Mehmet Ayan ve Ahmet Selim Kul'un sorularını yanıtladı. Milli voleybolcu Ebrar Karakurt hakkında da konuşan Başkan Koç, "En iyi Türkler'i almalısınız, Ebrar da öyle biri" ifadelerini kullandı.

        Ali Koç'un Ebrar Karakurt hakkındaki sözleri şöyle:

        "Ebrar Karakurt'u isterim ben. Ebrar, müthiş bir oyuncu. Rusya'da istatistikleri kırdı, rekor bırakmadı. Çılgın bir oyuncu, çılgın bir karakter. Bir kere yemek yedik beraber. Orada da şakayla karışık laf açıldı. Dünya çapında bir takım olacaksanız, biz oraya yakınız, en iyi Türkler'i almalısınız, Ebrar da öyle biri."

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