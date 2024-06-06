Öğretmen aracında silahlı saldırı!

Fatih'te öğretmene silahlı saldırı: 1 ölü!
İstanbul Fatih'te Abdulbaki Durmaz adlı Türkçe öğretmeni, aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi
Fatih'te Abdulbaki Durmaz (44) isimli öğretmenin aracına şüpheli 1 kişi kurşun yağdırdı.
DHA'nın haberine göre Durmaz çok sayıda merminin vücuduna isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.
TAKSİDEN İNİP ATEŞ AÇTI
Olay, sabah saatlerinde Fatih Topkapı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abdulbaki Durmaz (44) isimli Türkçe öğretmeni aracıyla seyir halindeyken, taksiden inen bir şüpheli Durmaz’ın aracına art arda ateş ettikten sonra aynı taksiyle olay yerinden kaçtı.
Vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Durmaz ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.