Kaybolduktan 3 hafta sonra cesedi bulunmuştu: Katil kayınbiraderi çıktı

Hatay'da geçen yıl 25 Aralık'ta ortadan kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Mehmet Ali Özdemir'in ailesi, bir televizyon programına çıkarak bulunmasını istedi.

16 Ocak 2024'te Mehmet Ali Özdemir'in aracının 750 metre uzağında çalıların dibinde cansız bedenine ulaşıldı. Özdemir'in intihar mı yoksa cinayete mi kurban gittiği konusunda araştırma başlatıldı.

Soruşturmayı tamamlayan ve delilleri elde eden polis, Mehmet Ali Özdemir'in eşi Meryem ile annesi, babası, 2 erkek kardeşi, amcası ve 2 kuzenini gözaltına aldı.

Özdemir'in cesedinin bulunduğu yerdeki aracında sürtünme ve kan izine rastlandı. Programda çelişkili ifadeler veren eşi Meryem Özdemir ile ailesi, polis tarafından teknik ve fiziki takibe alındı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

(Fotoğraftaki Mehmet Genç)

Emniyette sorguya alınanlardan Özdemir'in kayınbiraderi Mehmet Genç'in cinayeti kendisinin işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.

KIZ KARDEŞİNE ŞİDDET UYGULADIĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Kız kardeşi Meryem'e şiddet uyguladığı için cinayeti işlediğini söyleyen Mehmet Genç, Özdemir'i silahla vurup kendi aracının arkasına koyduktan sonra intihar izlenimi verdiğini belirtti. Mehmet Genç'in ifadesinde, "Bahçede tabancayla üç el ateş ettim. Öldürdükten sonra evde poşete koyup kendisinin otomobiline taşıdıktan sonra cesedi çalılıkların arasına attık. Otomobilini de uzağa bıraktık. Tabancayı da cesedinin yakınlarında toprağa gömdüm. Daha sonra eve gelip bahçedeki ve evdeki kan izlerini sildik. Ayrıca kan izleri bulunan elbiselerimizi de yaktık" dediği öğrenildi.

Mehmet Genç'in kullandığı tabancanın da cesedin bulunduğu alana yakın bir bölgede toprağın altında bulunduğu kaydedildi. Mehmet Genç ile diğer şüpheliler, adliyeye sevk edildi.