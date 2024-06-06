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        Haberler Gündem Politika Erdoğan-Özel görüşmesinde tarih belli oldu - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi Erdoğan-Özel görüşmesinde tarih belli oldu

        CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Merkezi'ni 11 Haziran Salı günü saat 16.00'da ziyaret edeceğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2024 - 13:02 Güncelleme: 06.06.2024 - 13:58
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        Erdoğan-Özel görüşmesinde tarih belli oldu
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 11 Haziran Salı günü partisinin genel merkezinde bir araya geleceklerini açıkladı. Özel görüşmenin saat 16.00’da başlayacağını söyledi.

        Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, "İki siyasi partinin genel başkanları nasıl oturması gerekiyorsa o şekilde sayın Cumhurbaşkanı'nı ağırlayacağız. Bunun dışında herhangi bir şeyi müzakere etmeye gerek yok. Önemli olan görüşebilmektir. Siyasetçiler el sıkışmazsa bir takım vesayet odakları ellerini ovuşturmaya başlarlar." ifadelerini kullandı.

        "ERKEN SEÇİM KARARINI MİLLET VERİR"

        Öte yandan Özel erken seçim tartışmaları ile ilgili sorulara yanıt verdi. Özel, "Siyasette erken seçim konuşmanın mayına basmak olduğunu düşünmüyoruz. Oy oranınız sizi bir seçimden uzak tutuyorsa, seçimi mayın tarlası olarak görürsünüz. CHP, yarın bir seçim yapılsa birinci parti olabilecek durumdadır" şeklinde konuştu.

        Özel verdiği yanıtta şunları kaydetti: "Ben durduğum yerdeyim. 31 Mart seçimlerinde seçmenin karşısına çıktığımızda çok net olarak şunu söyledik. 'Biz sesinizi duyuracağız. Eğer siz de sesinizi duyurmak istiyorsanız, siz de bu seçimde 10 bin lira en düşük emekli maaşını reva görenlere, asgari ücretinize zam yapmamayı düşünenlere, 1 milyon öğretmeni atamayanlara, işçilere hak ettiğini vermeyenlere sesinizi duyurun' dedik. Bugün de söylüyorum 31 Mart seçim sonuçları CHP'yi 47 yıl sonra birinci parti yaptı. Bizim net olarak söylediğimiz şudur. Biz bir erken seçim çağrısı yapmıyoruz. Erken seçim kararını millet verir. Ben CHP’nin 127 milletvekiliyle erken seçim kararını zaten alabilecek güçte değilim. Olsa yarın alırım, öbür pazar iktidara gelirim. CHP erken seçim istemez mi? Evet ister ama erken seçimin yapılabilmesi için bunun milletin gündemi olması lazım."

        İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN AÇIKLAMA

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e iadeiziyarette bulunacağını bildirdi.

        Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 11 Haziran Salı günü saat 16.00'da CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e CHP Genel Merkezinde iadeiziyarette bulunacaklardır." ifadesini kullandı.

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