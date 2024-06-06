Fenerbahçe'den Raheem Sterling bombası: "Prensip anlaşmasına varıldı!"
Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun göreve başlamasının ardından gözler transfere çevrildi. Sarı-lacivertlilerin, İngiliz devi Chelsea'de forma giyen Raheem Sterling ile anlaştığı öne sürüldü. İşte detaylar...
Jose Mourinho'yu takımın başına getirerek büyük bir ses getiren Fenerbahçe, transferde de gaza bastı.
Kadrosuna yıldız isimleri katmak isteyen sarı-lacivertliler Chelsea'nin yıldızı Raheem Sterling'i radarına aldı.
İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre; sarı-lacivertli kulübün, Chelsea'nin 29 yaşındaki futbolcusu Raheem Sterling ile anlaşmaya çok yakın olduğu aktarıldı.
Fenerbahçe'deki seçim sürecinin ardından transfer tarihinin netlik kazanacağı bilgisine yer verilen haberde, tarafların el sıkışma aşamasına geldiği bilgisine ulaşıldı.
Sterling'in de Fenerbahçe'ye transferi konusunda istekli olduğu iddia edilirken, transferde son pürüzlerin kaldığına dikkat çekildi.
Son iki sezondur Londra ekibi Chelsea'de top koşturan 29 yaşındaki yıldız çıktığı 81 maçta 19 gol 11 asist üretti.