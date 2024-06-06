Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz denizde aşka geldi

Ünlüler için Bodrum sezonu açıldı...

Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz'ın aşkları doludizgin devam ediyor. İkili, Bodrum'da deniz ve güneşin tadını çıkarıyor.