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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek: Swap hariç net rezervlerimiz, 2020 yılı mart ayından sonra ilk defa pozitife döndü - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek: Swap hariç net rezervlerimiz, 2020 yılı mart ayından sonra ilk defa pozitife döndü

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Dış şoklara karşı dayanıklılığımız daha da artıyor. Rezervlerimiz ve makro finansal istikrarımız güçleniyor" dedi. Bakan Şimşek "Swap hariç net rezervlerimiz, 2020 yılı mart ayından sonra ilk defa pozitife döndü" diye ekledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2024 - 15:16 Güncelleme: 06.06.2024 - 15:26
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        "Swap hariç net rezervlerimiz, 4 yıl sonra ilk defa pozitife döndü"
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Son 2 ayda swap hariç net rezervler 67 milyar dolar arttı. Brüt rezervler ise 143,6 milyar dolara ulaştı" dedi.

        Şimşek ayrıca "Rezervlerimizin daha da artırılması için yeşil dönüşüm, enerji verimliliği ve yeni sanayi politikalarıyla sürdürülebilir cari açığa ulaşılması, doğrudan yabancı yatırımları artırmaya yönelik politikalar ve sermaye benzeri dış kaynağa erişim önem arz etmektedir. Bunu da programı kararlılıkla uygulayarak başaracağız" ifadelerini kullandı.

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