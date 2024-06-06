İstanbul Valiliği'nden orman tedbirleri açıklaması

Yaz mevsiminin gelmesiyle ormanlık alanlarda araç ve insan hareketliliğinin önemli ölçüde arttığı gözlemlenmektedir. Bu artışa paralel olarak her yıl yaz aylarında yaşanan ve İstanbul’umuzun ormanlarında ciddi hasarlar oluşturan orman yangınlarının önüne geçebilmek amacıyla bir dizi tedbir alınmıştır.

Bu kapsamda; açıklamanın sonundaki listenin dışında yer alan ormanlık alanlara girişler, 10 Haziran 2024-15 Ekim 2024 tarihleri arasında yasaklanmıştır.

- İstanbul sınırları dahilinde yer alan piknik ve mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve eko turizm alanlarında piknik yapmak, spor, yürüyüş vb. faaliyetlerde bulunmak serbesttir.

- Aşağıda belirtilen listenin dışındaki ormanlık alanlarda mangal yapmak, tüp kullanmak, nargile ve her türlü ateş yakmak yasaklanmıştır. REKLAM - Orman Yasasının 31. ve 32. Maddesi kapsamında olan köy ve mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köy ve mahallelerde anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliği gibi nedenlerle ağaç, dal ve türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır. - Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileme riski bulunan faaliyetleri öncesinde önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaktır.

- Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar (BEDAŞ, AYEDAŞ ve TEİAŞ) enerji hatlarının, özellikle ormanlık alanlardan geçen bölümlerinde gerekli bakımları yapacak, yangın riskine karşı her türlü tebdiri alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaktır. - Tüm belediyelerimiz, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (Dozer, Loder, Kepçe) hazır bulunduracaklardır. - Sokak hayvanlarını beslemek amacıyla yasaklı alanlara girmek isteyen vatandaşlarımız, kimliklerini hangi mevkide ne zaman besleme yapacaklarını ilgili ilçe güvenlik birimleri ile Orman İşletme Şefliklerine bildirmek ve izin almak kaydıyla ormanda yaşayan sokak hayvanlarını besleyebilirler. Bu kişiler yasaklı alanda piknik yapma ve ateş yakma yasaklarından muaf değildirler.

REKLAM - İlçe Kaymakamlıklarımız ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri etkin bir şekilde gözetim ve denetim yapacaklardır. Gerekli hallerde ilçe Kaymakamlarımızın emriyle tüm kamu ve özel sektör imkanları kullanılarak yangına karşı etkili müdahale edilmesi sağlanacaktır. - Bu kararlar, aşağıdaki listede yer alan bölgeler dışında yer alan tüm ormanlık alanlarda uygulanır. - Yukarda belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacaktır.

1 Beykoz Polonezköy Tabiat Parkı Serender Gıda İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şti. Sahilköy Turizm Medya Ltd. Şti. Nadir Tekin Ortak Girişimi 2 Sarıyer Türkmenbaşı Tabiat Parkı Beykent Üniversitesi 3 Sarıyer Parkorman Tabiat Parkı Ege Turizm ve Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. 4 Şile - Çekmeköy Avcıkoru Tabiat Parkı Palmiye Sanat Turizm A.Ş. 5 Eyüp Ayvatbendi Tabiat Parkı Eyüpsultan Belediyesi 6 Sarıyer Bentler Tabiat Parkı İstanbul Büyükşehir Belediyesi 7 Adalar Büyükada Tabiat Parkı Beltur Büyük İstanbul Eğitim Turizm ve Sağlık Yat. İşl. ve Tic. A.ŞBoğaziçi Tesis Yön. Hiz. San. Tic. A.Ş.İstanbul Akvaryum Turizm Tic. Ltd. Şti

REKLAM 8 Çatalca Çilingoz Tabiat Parkı Zarif Dayanıklı Tüketim Ltd. Şti. 9 Adalar Değirmenburnu Tabiat Parkı Pena Turizm İç ve Dış Tic. Ltd. Şti 10 Adalar Dilburnu Tabiat Parkı Yasemin Ece ALYANAK 11 Beykoz Elmasburnu Tabiat Parkı Beykoz Belediyesi 12 Sarıyer Falih Rıfkı Atay Tabiat Parkı Arif Arduç 13 Eyüp Fatih Çeşmesi Tabiat Parkı İstanbul Büyükşehir Belediyesi 14 Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Tabiat ParkıKağıthane Belediye Başkanlığı 15 Eyüp Göktürk Göleti Tabiat Parkı Esenler Belediyesi 16 Sarıyer Irmak Tabiat Parkı Orman Mühendisleri Odası

17 Sarıyer Kirazlıbent Tabiat Parkı Bağcılar Belediyesi 18 Sarıyer Kömürcübent Tabiat Parkı İstanbul Büyükşehir Belediyesi 19 Sarıyer Marmaracık Koyu Tabiat Parkı Gençlik ve Spor Bakanlığı 20 Sarıyer Mehmet Akif Ersoy Tabiat Parkı PAN Tesis Turizm İşletmeciliği A.Ş. 21 Beykoz Mihrabat Tabiat Parkı Bayteks Giyim San. Ve Tic. Ltd. Şti. 22 Sarıyer Neşetsuyu Tabiat Parkı İstanbul Büyükşehir Belediyesi REKLAM 23 Arnavutköy Şamlar Tabiat Parkı Başakşehir Belediyesi 24 Tuzla Hacet Deresi Tabiat Parkı Türtur Turizm İnşaat Tic. Ltd. Şti.

25 Beykoz Göztepe Tabiat Parkı Gürle Suni Deri Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. 26 Silivri Danamandıra Tabiat Parkı Esenyurt Belediyesi İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL İLİ ORMAN PARKLARI 1 Şile Bucaklı Kilimli Orman Parkı ŞİLE BELEDİYESİ 2 Şile Kurna Orman Parkı Şile Belediyesi 3 Şile Meşrutiyet (Kurucadere) Orman Parkı Şile Belediyesi 4 Şile Alacalı (Talisiye) Orman Parkı Şile Belediyesi 5 Şile Doğancalı (Ağılsırtı) Orman Parkı Şile Belediyesi 6 Şile Sahilköy (Kocaiskele) Orman Parkı ŞİLE BELEDİYESİ

7 Şile Karakiraz Köyü (Dereağzı) Orman Parkı ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 8 Şile Karaburun (Kurna) Mesire Yeri İSTANBUL ŞİŞLİ VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ 9 Şile Kara Kiraz Köyü (İncekum) Orman Parkı Mevlüt ÖZDEMİR RRR Turizm A:Ş: 10 Şile Sahilköy (Kavaklar) Orman Parkı Sezer Gürbüz Otomotiv ve Gayrimenkul İnş.Tic.Ltd.Şti. REKLAM 11 Şile Kızılcaköy (Çamurpınar) Orman Parkı Nejdet ÇALIŞKAN 12 Şile Sülüklügöl (Alacalı) Orman Parkı Şile Belediyesi 13 Şile Sofular köyü (Ortakıran) Orman Parkı AİS Otomotiv Tur. Müh. San. Tic. Ltd. Şti.

14 Şile Kocakuş Orman Parkı Kazım TARA 15 Şile Küpelitaş Orman Parkı Elit Tasarım 16 Şile Sofular (Kurucadere) Orman Parkı Şile Belediyesi 17 Şile Balibey Orman Parkı DERİKS TEKSTİL TURİZM İNŞAAT SAN. 18 Şile Yeniköy (Kaletepe) Orman Parkı Şile Belediyesi 19 Şile Kabakoz(Devrenlik) Orman Parkı ŞİLE BELEDİYESİ 20 Şile Karamandere Orman Parkı ŞİLE BELEDİYESİ 21 Şile Ovacık Köyü (Filya) Orman Parkı ŞİLE BELEDİYESİ 22 Şile Kırandere Mesire Yeri SANCAKTEPE BELEDİYESİ 23 Şile Kaletepe Mesire Yeri Armola Sağlık Turizm ( Vural BENZER)

24 Şile Karacaaçmalar Orman Parkı ŞİLE BELEDİYESİ 25 Şile Üvezli Köyü (Kabaklıağılsırtı) Orman Parkı ŞİLE BELEDİYESİ 26 Şile Yeşilvadi Dörtyol Orman Parkı ŞİLE BELEDİYESİ REKLAM 27 Şile Darlık Köyü (Kabaağaç) Orman Parkı Şile Belediyesi 28 Şile AVCIKORU ŞİLE BELEDİYESİ 29 Şile Alacalı Ören Şile Belediye Başkanlığı 30 Şile Yazımanayır Orman Parkı Şile Belediyesi 31 Çatalca Aydınlar Köyü Or. İçi Din. Yeri İBBB 32 Çatalca Köykenarı (Gümüşpınar) Or. İçi Din. Yeri İBBB 33 Çatalca Erguvan Orman İçi Dinlenme Yeri Murat GÜLEN

34 ÇATALCA KÜPTEPE ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ İBBB 35 ÇATALCA HACIÇEŞME ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ İBBB 36 ÇATALCA HARMANLAR ÜSTÜ ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ İBBB 37 ÇATALCA KARAPINAR ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ İBBB 38 ÇATALCA KARASAKAL ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ HAYATİ GÖNCÜ 39 ÇATALCA ÇEŞMECİ PINARI ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ İBBB 40 ÇATALCA KABAKÇA ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ BTA TEKSTİL SAN. Ve DIŞ. TİC.LTD.ŞTİ REKLAM 41 ÇATALCA EKMEKÇİOĞLU ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ İBBB 42 ÇATALCA BEKİRLİ KÖYÜ(İHSANİYE YOLU) ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ Koru Vadi Turizm A.Ş.

43 ÇATALCA İNCEĞİZ KÖYÜ ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ İBBB 44 ÇATALCA DEVEKOŞAN ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ İBBB 45 ARNAVUTKÖY KESTANELİK ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ Aykut ÇAKIR 46 ARNAVUTKÖY YELDEĞİRMENİ ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ Çağdaş Gayrimenkul İnş. 47 ARNAVUTKÖY GERMEALTI ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ Dursun GEZİCİ 48 ARNAVUTKÖY BOYALIK KÖYÜ (Ambardolduran) ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ SETNA EĞİTİM HİZMETLERİ Ltd.Şti. DEVİR.05.08.2020 BOYALIK ADEN MESİRE ALANI TURİZM İŞLETMECİLİĞİ TİC.LTD.ŞTİ. 49 ÇATALCA MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK Orman Parkı ÇATALCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

50 SİLİVRİ KÜÇÜKSİNEKLİ KÖYÜ (BARAJ) ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ Silivri Belediye Başkanlığı REKLAM 51 SİLİVRİ KOCAMEKAN ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ SİLİVRİ BELEDİYESİ 52 BEYLİKDÜZÜ YAKUPLU ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ İ.B.B 53 ÇATALCA ÇİFTLİKKÖY ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ Labirent İstanbul Etkinlik ve davet Turizm Restoran san. Tic Ltd Şti 54 EYÜP BİNBAŞI ÇEŞMESİ ÖZDEMİR POLİMER PLASTİK PETRO KİMYA VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş 55 EYÜP ELMALI TEPE NUFA İNŞ.ENRJ. 56 EYÜP KURTKEMERİ İSTANBUL ŞİŞLİ VAKFI

57 EYÜP ÇATALMEŞE BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 58 ADALAR ÇINAR (A BÖLÜMÜ) Rahmi UZUN ADALAR ÇINAR (B BÖLÜMÜ) Türkan ÜLKER ADALAR ÇINAR (C BÖLÜMÜ) Mustafa BİLGİN ADALAR ÇINAR (D BÖLÜMÜ) Aydın ALPAY 59 ADALAR AŞIKLAR Abdurrahim AKINCI 60 ADALAR BÜYÜKTUR SERTUR SERVİS TURİZM VE TİC. A.Ş 61 ADALAR ÇAMLİMANI H. VOLKAN ATILGAN 62 ADALAR ADAPARK ESKİBAĞ Ünka Tur.Hurda inş.San. Ve Tic.Ltd.Şti REKLAM 63 ADALAR PANORAMA PANORAMA PROJE TASARIM İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.. 64 ADALAR KALPAZANKAYA İSMAİL BUCAK

65 ADALAR ZEYTİNLİK Halki İnş.ve San A.Ş 66 ÜMRANİYE ÇIR ÇIR ÜMRANİYE BELEDİYESİ 67 ÇEKMEKÖY GÜVERCİNLİK ÇEKMKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI 68 ÇEKMEKÖY RAHMİ DEMİR İ.B.B69 ÇEKMEKÖY ÇATALMEŞE ÇEKMKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI 70 ÇEKMEKÖY MUHSİN YAZICIOĞLU İ.B.B 71 ÇEKMEKÖY NURTEPE ÇEKMKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI 72 ÇEKMEKÖY REŞADİYE ÇEKMKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI 73 ÇEKMEKÖY KÜÇÜKKORU ÇEKMKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI 74 ÇEKMEKÖY NİŞANTEPE ŞİŞA KAFE RESTORAN İŞLETMECİLİĞİ SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ

75 ÇEKMEKÖY TAŞDELEN ÖZ EKŞİOĞLU İNŞAAT 76 ÇEKMEKÖY TAŞDELEN ÇEKMKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI 77 ÇEKMEKÖY TAŞLITEPE EKŞİOĞLU VAKFI 78 BEYKOZ ALİ BAHADIR BEYKOZ BELEDİYESİ REKLAM 79 BEYKOZ KARLITEPE BEYKOZ BELEDİYESİ 80 BEYKOZ KAYMAKDONDURAN ÜSKÜDAR BELEDİYESİ 81 BEYKOZ KAYNARCA BEYKOZ BELEDİYESİ 82 BEYKOZ POYRAZKÖY Darya İnşaat Turizm Gıda San.ve Tic. 83 BEYKOZ TOKATKÖY BEYKOZ BELEDİYESİ 84 BEYKOZ FATİH SULTAN MEHMET Akviya Mesire Alanı İşletmeciliği Tic.Ltd.Şti 85 BEYKOZ KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN ŞEHİR ORMANI BEYKOZ BELEDİYESİ

86 ÜMRANİYE HEKİMBAŞI ÜMRANİYE BELEDİYESİ 87 ÜMRANİYE ÜMRANİYE ŞEHİR ORMANI ÜMRANİYE BELEDİYESİ 88 BEYKOZ YILDIZTEPE BEYKOZ BELEDİYESİ 89 BEYKOZ KAVACIK Türkiye Eğitim, Sağlık ve Araştırma Vakfı 90 TUZLA AKFIRAT TUZLA BELEDİYESİ 91 KARTAL AYDOS (AYAZMA) ŞEHİR ORMANI KARTAL BELEDİYESİ 92 KARTAL AYDOS ÇAĞLA TURİZM 93 KARTAL BAŞIBÜYÜK ORAY İNŞAAT TURİZM SANAYİ İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ/ İlk İşletmecisi olan ETE TURİZM tarafından 20.12.2018 tarihinde devredilmiştir. 94 KARTAL FINDIKLI YONCA GIDA TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

REKLAM 95 KARTAL GÜLENSU Aydınoğulları Holding9 6 KARTAL KARASUDERE Kübra Grup İnş. Taah. Oto. Tur.Gıda Eml. Tem.Dış Tic. Ltd. Şti. 97 TUZLA BELEDİYESİ 98 ÇEKMEKÖY KOÇULLU KOÇULLU KÖYÜ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ -( İLK İŞLETMECİSİ MGM SPORTİF ÜRÜNLER 27.12.2018 TARİHİNDE MESİRE YERİNİ DEVRETMİŞTİR.) 99 ÇEKMEKÖY MEŞE ALTI (ÖMERLİ) ÖZDİL DAY. TÜK. MALLARI SAN. 100 BEYKOZ CUMHURİYET KÖY Orman fakültelileri derneği İktisadi İşletmesi 101 BEYKOZ RİVA ÇAYAĞZI BEYKOZ BELEDİYESİ

102 SULTANBEYLİ BALLICA SİNOP İLİ VE İLÇELERİ KÜLTÜR DER. 103 SANCAKTEPE EYÜP SULTAN SANCAKTEPE BELEDİYESİ 104 SULTANBEYLİ KURNA KÖYÜ PENDİK BELEDİYESİ 105 SANCAKTEPE MEŞELİK SANCAKTEPE BELEDİYESİ 106 SULTANBEYLİ PAŞAKÖY Sahilköy Turizm Medya Ltd.Şti 107 SANCAKTEPE AYDOS MİLLET BAHÇESİ ( Eski adı Sancaktepe) SANCAKTEPE BELEDİYESİ REKLAM 108 SULTANBEYLİ SAZAKÇEŞME FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ 109 SULTANBEYLİ ŞALGAMLIDERE SULTANBEYLİ BELEDİYESİ 110 SULTANBEYLİ TAVUKÇU YOLU PENDİK BELEDİYESİ 111 SULTANBEYLİ MİMAR SİNAN SULTANBEYLİ BELEDİYESİ

112 SULTANBEYLİ AYDOS KALESİ SULTANBEYLİ BELEDİYES İ113 SULTANBEYLİ ABDURRAHMANGAZİ SULTANBEYLİ BELEDİYESİ 114 PENDİK EMİRLİ kclp gıda Ürn. Ve San. Tic.lmt.şti 115 TUZLA MERCAN YUVASI TUZLA BELEDİYESİ 116 BEYKOZ GÜMÜŞSUYU Darul eytam Vakfı 117 SARIYER YEŞİLTEPE ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 118 SARIYER KURTYOLU Seyrantepe İşletmecilik Turizm ve tic ltd şti 119 SULTANGAZİ MİMAR SİNAN ŞEHİR ORMANI SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 120 SULTANGAZİ HACI BEKTAŞ-I VELİ SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 121 ARNAVUTKÖY BOĞAZKÖY ARAŞ İNŞ. YAT. TAAH. HİZ. SAN. VE TİC. A.Ş

122 EYÜP GÖKTÜRK BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ 123 EYÜP ÇİÇEKÇİLER Hasan Erdoğan AYDOĞAN 124 EYÜP AZİZPAŞA GÜNGÖREN BELEDİYESİ REKLAM 125 EYÜP ULUSLAR ARASI KENT ORMANI İ.B.B 126 ARNAVUTKÖY TAŞOLUK Kozalak Plastik turz.inşaat Gıda 127 ARNAVUTKÖY İMRAHOR ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI 128 ARNAVUTKÖY KAYABAŞI Etzade Gıda Tarım ve Hayvancılık Tic.Ltd.Şti 129 ARNAVUTKÖY TAYAKADIN ÖGER MERMERCİLİK 130 ÜMRANİYE OSMANGAZİ KORUSU ÜMRANİYE BELEDİYESİ 131 ÇEKMEKÖY BEYZADE ÇEKMKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI 132 MALTEPE ATAŞEHİR SİMURG GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş