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        Haberler Ekonomi Teknoloji Nvidia Apple'ı geçti - Teknoloji Haberleri

        Nvidia Apple'ı geride bıraktı

        ABD merkezli çip üreticisi Nvidia'nın hisseleri günlük yüzde 5 yükseldi. Böylece firma piyasa değeri bakımından Apple'ı geride bırakarak dünyanın en değerli 2. şirketi konumuna yükseldi. Nvidia hisseleri 2024 genelinde yüzde 154 yükselirken Aplle hisselerindeki yükseliş yüzde 5.5'te kaldı. Yapay zeka fırtınasını arkasına alan Nvidia'nın Kurucu ve CEO'su Jensen Huang da elde ettiği bu başarının ardından bir dönem Apple Kurucusu Steve Jobs'a gösterilen ilginin bir benzerini görmeye başladı. Son olarak Tayvan'da katıldığı bir teknoloji fuarında zamanının çoğunu hayranlarıyla fotoğraf çekip imza dağıtarak geçirdi. ABD ve Tayvan basını bu yoğun popülariteyi Jensen ve insanity (çılgınlık) kelimelerini birleştirerek 'Jensanity' şeklinde tanımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2024 - 00:22 Güncelleme: 06.06.2024 - 00:28
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        Nvidia Apple'ı geride bıraktı
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        Başta yapay zeka olmak üzere pek çok alanda çip talebinin artması Nvidia hisselerinde doping etkisi yaratmaya devam ediyor. Kaliforniya merkezli çip üreticisinin Nasdaq'ta işlem gören hisseleri bugün yüzde 5.16 değer kazandı.

        Böylece kapanış itibarıyla 3 trilyon 11 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşan Nvidia, 3 trilyon 3 milyar dolarlık değer sahip bir diğer teknoloji devi Apple'ı geride bırakarak dünyanın halka açık en değerli 2. şirketi oldu. Microsoft ise 3 trilyon 151 milyar dolar ile dünyanın en değerli şirketi olmaya şimdilik devam ediyor.

        Sıra Şirket Piyasa değeri(milyar $) 2024 değişim(%)
        1 Microsoft 3.151 14.33
        2 NVIDIA 3.011 154.2
        3 Apple 3.003 5.5
        4 Alphabet (Google) 2.179 26.9
        5 Amazon 1886 20.9
        6 Saudi Aramco 1820 -14.67
        7 Meta (Facebook) 1255 42.9
        8 Berkshire Hathaway 885 13.1
        9 TSMC 845 44
        10 Eli Lilly 791 40.4

        NET KÂRI YÜZDE 628 ARTTI

        Nvidia hisseleri 2024 genelinde yüzde 154.2 yükseldi. Mayıs ayında ilk mali çeyrek sonuçlarını açıklamasından bu yana hisseler iki haftada yüzde 24 prim yaptı. Söz konusu çeyrekte firmanın gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 262 artarak 26 milyar dolara ulaştı.

        Bu artışta veri merkezleri için sağlanan yapay zeka çiplerinde yüzde 80 pazar payına sahip olması etkili oldu. Firmanın veri merkezi gelirleri önceki yıla oranla yüzde 427 artarak 22.6 milyar dolara ulaştı. Bu dönemde şirketin net kârı da yıllık yüzde 628'luk yükselişle 14.9 milyar dolara çıktı.

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        APPLE'IN GELİRLERİ DÜŞTÜ

        Nvidia'nın yıldızı her geçen gün daha güçlü parlarken Apple piyasa beklentilerini bu yıl şu ana kadar karşılayamadı. Firmanın gelirleri 30 Mart'ta sona eren çeyrekte yıllık yüzde 4.3 gerileyerek 90.8 milyar dolar oldu. Bu gerilemede iPhone satışlarının yıllık bazda yüzde 10 düşmesi etkili oldu. Bunun yanında firmanın en yeni ürünlerinden olan sanal gerçeklik gözlüğü Vision Pro da beklenen heyecanı yaratamadı.

        'JENSANİTY' FIRTINASI

        Nvidia yapay zeka döneminin şu ana kadarki tartışmasız kazananı olurken firmanın kurucu ve CEO'su Jensen Huang da teknoloji dünyasının en popüler isimlerinden birisi haline geldi. Huang, bir dönem Apple'ın kurucusu Steve Jobs'ın yarattığı heyecanın benzerini yaratırken her gittiği yerde bir girişimci ve iş insanından çok rock yıldızı muamelesi görmeye başladı.

        Son olarak Tayvan'da katıldığı teknoloji fuarında hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Huang zamanının çoğunu selfie çekerek ve imza dağıtarak geçirdi. ABD ve Tayvan basını bu yoğun popülariteyi Jensen ve insanity (çılgınlık) kelimelerini birleştirerek 'Jensanity' şeklinde tanımladı.

        BEYZBOL MAÇININ AÇILIŞ ATIŞINI YAPTI

        Jensen Huang Tayvan'da teknoloji fuarına katılmakla kalmadı. CTBC Brothers ve Wei Dragons arasında oynanan beyzbol maçının açılış atışını da yaptı. Tayvan'ın Tainan şehrinde doğan 61 yaşındaki milyarder maç öncesi yaptığı konuşmada Nvidia için Tayvan'ın ne kadar önemli olduğundan bahsetti.

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