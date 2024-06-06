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        Haberler Yaşam Beyinden kalbe ciltten sindirime kadar birçok yararı olan yaban mersininin 7 faydası!

        Beyinden kalbe ciltten sindirime kadar birçok yararı olan yaban mersininin 7 faydası!

        Yaban mersini, hem lezzetiyle hem de sağlığa olan faydalarıyla dikkat çeken bir meyve. Antioksidan açısından zengin olan bu küçük mavi meyve, birçok sağlık problemine karşı koruyucu özellikler taşıyor. Peki, yaban mersini vücutta nelere iyi geliyor? İşte, kalp sağlığından beyin fonksiyonlarına, cilt güzelliğinden sindirim sistemine kadar geniş bir yelpazede olumlu etkiler sağlayabilen yaban mersininin 7 faydası!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2024 - 09:00 Güncelleme: 06.06.2024 - 02:22
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        Yaban mersini; lif, C vitamini ve manganez gibi besin maddeleri içeren, birçok tatlıda tüketilen bir meyvedir. Bununla birlikte bu meyvenin, vücuda inanamayacağınız kadar çok faydası bulunuyor. Bu yüzden haberimizde, yüksek tüketimi gastrointestinal sorunlara yol açabileceğinden bir seferde çok fazla yemediğiniz sürece istediğiniz kadar tüketebileceğiniz yaban mersininin yararlarını sizin için derledik. İşte, yaban mersininin sağlığınızı korumaya nasıl yardımcı olduğuna dair detaylar...

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        1. BEYİN FONKSİYONLARINI İYİ YÖNDE ETKİLER

        Gerontoloji dergilerinde yayınlanan 2019’daki araştırmada yaban mersini ile bilişsel performans arasındaki ilişki incelendi ve yaban mersininin yaşlı sağlıklı yetişkinlerde ve hafif bilişsel bozukluğu olan yetişkinlerde hafızayı ve psikomotor fonksiyonu iyileştirdiği bulundu.

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        2. ANTİOKSİDAN ÖZELLİKLERİ VARDIR

        Antioksidanlar hücre hasarını önleyebilen maddelerdir ve bir porsiyon yaban mersini; bir porsiyon erik, çilek veya kızılcıktan daha fazla antioksidan kapasitesine sahiptir. Bununla birlikte 2017'de Gıda Fonksiyonu dergisinde yayınlanmış araştırmada, yaban mersinindeki antioksidanların iltihabı ve oksidatif stresi azalttığı bulundu.

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        3. KALP SAĞLIĞINI KORUMAYA YARDIMCIDIR

        Tarım ve Gıda Kimyası dergisinde 2018 yılında yayınlanan araştırmaya göre yaban mersini, kalp krizi ve felç riskini artıran bir durum olan arter sertleşmesine karşı koruma sağlar. Bunun nedeni inflamasyonu ve oksidatif stresi azaltma yetenekleridir.

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        4. SİNDİRİM SİSTEMİNİ DESTEKLEYEBİLİR

        Yaban mersini, kendinizi tok hissetmenize ve kilonuzu yönetmenize yardımcı olması açısından önemli olan lif içerir. Ayrıca bu meyve, bağırsak bakterilerinize de fayda sağlayabilir. Amerika Tarım Bakanlığı’na göre yaban mersinini sıvı halde tüketmek, lifleri sindirmenize yardımcı olan bir bakteri türü olan bifidobakterileri artırabilir.

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        5. GÖRME DUYUNUZA YARDIMCI OLABİLİR

        Nutrients dergisinde 2022’de yayınlanan araştırmaya göre yaban mersini, antosiyaninler içerdiğinden görme duyunuza yardımcı olabilir. Antosiyaninlerin görme ve göz sağlığı açısından koruyucu etkileri vardır. Örneğin, gözlerinizdeki bir hücre katmanı olan retinanızdaki hücrelerde ışığın neden olduğu hasar olasılığını azaltabilirler.

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        6. KAS FONKSİYONLARINI İYİLEŞTİREBİLİR

        Egzersiz sırasında kaslardaki aşınma ve yıpranma, egzersize bağlı kas hasarını (EIMD) tetikleyebilir. Bununla birlikte, EIMD yaşıyorsanız yaban mersini yemek yardımcı olabilir çünkü bu meyve, polifenoller (antioksidan özelliklere sahip, iltihabı azaltabilen bitki bazlı maddeler) içerir.

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        7. CİLT KORUYUCU ETKİSİ OLABİLİR

        Çevresel kirleticiler ve ultraviyole (UV) radyasyon gibi çeşitli faktörler cilt sağlığınızı etkileyebilir. Antioksidanlar dergisinde 2023’te yayınlanan araştırmaya göre, yaban mersini cilt hasarına karşı bir miktar koruma sağlayabilir.

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        Bunun sebebi meyvedeki antioksidanın, olumsuz cilt etkileri olan çevresel faktörlere karşı daha iyi bir cilt tepkisi sağlamasıdır.

        Kaynak: Journal of Agricultural and Food Chemistry, The Journals of Gerontology, Nutrients, Food & Function Journal, Health, U.S. Department of Agriculture, Antioxidants

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