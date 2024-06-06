Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Icardi'den Galatasaray taraftarlarını korkutan hamle! - Galatasaray Haberleri

        Icardi'den Galatasaray taraftarlarını korkutan hamle!

        Süper Lig'de sezonu Galatasaray ile şampiyon ve gol kralı olarak tamamlayan Mauro Icardi'nin Erden Timur'un istifa kararı almasının ardından Instagram profilinde Galatasaray ismiyle yer alan öne çıkarılan hikayelerini kaldırdığı görüldü. Galatasaray taraftaları ise Icardi'nin bu hamlesi sonrası yönetimi eleştirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2024 - 10:16 Güncelleme: 06.06.2024 - 10:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Galatasaray'da Sportif AŞ Başkanvekili olarak görev yapan ve taraftarın sevgilisi olan Erden Timur, görevini bıraktığını açıklamıştı.

        2

        Mauro Icardi başta olmak üzere futbolcularla da arası oldukça iyi olan Erden Timur'un ayrılığından sonra Arjantinli yıldızın ayrılık iddiaları ortaya çıktı.

        3

        İddiaların ardından Galatasaray'da gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan ve geçtiğimiz sezonu gol kralı olarak tamamlayan Arjantinli yıldız Mauro Icardi'den çok konuşulacak bir hamle geldi.

        4

        Arjantinli yıldız golcünün Galatasaray ile ilgili paylaşımlarının yer aldığı öne çıkarılan hikayelerini profilinden kaldırdığı görüldü.

        5

        "GALATASARAY'DAN AYRILIYOR MU?" SORULARI

        Icardi'nin öne çıkarılan hikayeleri silmesi Erden Timur'un gidişi ile ilgili olabileceği yorumları yapılırken, 'Galatasaray'dan ayrılıyor mu?' soruları gündeme geldi.

        6
        7
        8
        9
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CANLI | Ali Koç, Habertürk TV'de!
        CANLI | Ali Koç, Habertürk TV'de!
        29 kişinin yangında iddianamedeki detaylar ortaya çıktı!
        29 kişinin yangında iddianamedeki detaylar ortaya çıktı!
        Bir aydır motokurye olarak çalışıyordu! 17 yaşında feci ölüm!
        Bir aydır motokurye olarak çalışıyordu! 17 yaşında feci ölüm!
        Prenses görevine geri dönebilecek mi?
        Prenses görevine geri dönebilecek mi?
        Arkadaşının ölümüne tanık oldu! 5 gün sonra aynı son!
        Arkadaşının ölümüne tanık oldu! 5 gün sonra aynı son!
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        Bu küçük mavi meyvenin faydalarına inanamayacaksınız
        Bu küçük mavi meyvenin faydalarına inanamayacaksınız
        Sürpriz kutlama
        Sürpriz kutlama
        Fatih 11 yaşındaydı... Çok büyük acı!
        Fatih 11 yaşındaydı... Çok büyük acı!
        İstenen ceza belli oldu... Eş katilinden şoke eden savunma!
        İstenen ceza belli oldu... Eş katilinden şoke eden savunma!
        Dünyanın en akıllı şehirleri
        Dünyanın en akıllı şehirleri
        Tur teknesi battı! 5 kişiyi balıkçılar kurtardı
        Tur teknesi battı! 5 kişiyi balıkçılar kurtardı
        Kuş gribinden ilk ölüm!
        Kuş gribinden ilk ölüm!
        Sıcak hava, yağmur ve çöl tozu
        Sıcak hava, yağmur ve çöl tozu
        WSJ'den Biden'ın akıl sağlığına ilişkin rapor
        WSJ'den Biden'ın akıl sağlığına ilişkin rapor
        SGK prim borcunda tecil kriterleri
        SGK prim borcunda tecil kriterleri
        Tetris 40 yaşında: Sovyet bilgisayar programcısının buluşu dünyayı nasıl fethetti?
        Tetris 40 yaşında: Sovyet bilgisayar programcısının buluşu dünyayı nasıl fethetti?
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        Nvidia Apple'ı geride bıraktı
        Nvidia Apple'ı geride bıraktı
        Galatasaray'da hedef Amrabat!
        Galatasaray'da hedef Amrabat!