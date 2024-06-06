Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Habertürk TV'ye flaş açıklamalarda bulundu!

Fenerbahçe Başkanı ve başkan adayı Ali Koç, Habertürk TV'de Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörü Mehmet Ayan ve Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatör Yardımcısı Ahmet Selim Kul'un sorunlarını yanıtladı.

Ali Koç'un sözlerinden satır başları şöyle: (Seçim süreci gereksiz sertleşmedi mi?) Fenerbahçeliler rahatsız, camia rahatsız. Gereğinden fazla sertleşiyor, çok daha da sertleşecek. Aldığım istihbarat bu. Fenerbahçe demokrasisini güçlendiren bir seçim olmalı. Divan seçiminde çok güzel kurallar uygulandı, aynı şey burada olsun istiyordum. İddialar iftiralar havalarda uçuşuyor. Böyle olunca cevap vermek gereği oluyor. En sağlıklı, en medeni yöntem fikirlerin yarıştırılması ama bunun olmayacağı aşikar oldu. 2018 seçiminde, 6 sene boyunca ve şimdi de son olarak bu seçimde açık açık, yeri gelince imayla çok büyük suçlamaları oldu Sayın Aziz Yıldırım'ın, proje, FETÖ'cü gibi gibi suçlamalar. İş boyu değiştirdi, Sayın Acun Ilıcalı'ya sıçradı iftiralar. Pazar akşamına kadar 3-4 yöneticiyi daha hedef alacaklar. Sağlıklı bir durum değil bu. Biz yol arkadaşıydık yıllarca." REKLAM "AĞABEY- KARDEŞ İLİŞKİMİZ VARDI, TATSIZ BİR YERE EVRİLDİ" "Tabii ki üzülüyorum, üzülüyoruz, kırılıyorum, yeri geliyor kızıyorum. Bir yolculuk var, keşke yaşamasaydık dediğimiz, Fenerbahçe'nin kale gibi durduğu 3 Temmuz süreci var. Sayın Aziz Yıldırım, yöneticilerimiz, profesyonellerimiz haksız yere zulüm yaşarken biz de dışarda mücadele veriyorduk. Ben yönetici olmadan önce de iş birliğimiz vardı. Fenerbahçe başkanı kimse desteklemek durumundaydık. Aziz Bey ile ağabey kardeş durumumuz vardı. Tatsız bir yere evirildi. Zaman zaman Aziz Yıldırım'ı yanlış mı tanımışım duygusu oluyor. Ben seçim sürecinde de seçildikten sonra da Aziz Yıldırım'a üçüncü kişiler önünde laf ettirmedim. Ulaştım, ulaşmaya çalıştım, ona ihtiyacımız olan yerler oldu, yakışacağı yerler olacaktı, Can Bartu'nun cenazesi, Birsel'in jübilesi gibi yerlerde mesaj yazdım, mektuplar geri döndü, telefonla ulaşmaya çalıştım. Aziz Yıldırım'a nefret dolu biri olsam 20 yıl boyunca asistanı olan biriyle devam ettim." "HİÇBİR DESTEK GÖREMEDİK" "Onla ulaştım. Görüşmek istemediğini söyledi. 3 Temmuz'a birlikte çalışacaktık, imtina ettiler. 6 sene boyunca Fenerbahçe ile ilgili konularda ihtiyacımız olan yerler oldu, iddialar, saldırılar karşısında. Bir TFF başkanı çıkıp 2011'den beri Türkiye'de şike olmuyor dedi. Biz net ve sert bir reaksiyon verdik. Sayın Başkanın topa girmesini beklerdik, ters taraftan topa girdi. İşler kötü gittiğinde keyif aldıklarını gördük. Tatsız bir hafta bittikten sonra balıkçılarda vur patlasın çal oynasın. İşler iyi giderken ses seda yok. Hiçbir destek göremedik. Canı sağ olsun. Köstek de olundu ama. Bugün mesnetsiz iddialar o zaman bu ABD projesi, Fenerbahçe filan dertleri değil siyasete girmek için yapıyor dedi. Ankara ile karşı karşıya getirilmeye çalışıldık. Üzülüyorum, keşke olmasaydı diyorum. Canımı vereceğim demeyim ama boynum kıldan ince dediğim kişiyi tanımamışım. Herkes değişiyor, bazen iyiye bazen kötüye. Bir kez daha yarışacağız."

"FENERBAHÇE DAMARLARIMIZDA AKAN BİR AŞKTI" "Ben 20 yaşındaki Ali Koç'a ne önerirdim bilmiyorum ama Türkiye'de değilken de damarlarımızda akan bir aşktı bu. İnsan doğası çift taraflı aşk ister ama Fenerbahçe tek taraflı bir aşk. ABD'de internet yok, cep telefonları yok. En büyük haz aldığımız olay, salı günleri bir video gelirdi. Houston Texas'taydım. Maçları VHS'ye çekerlerdi, pazartesi New York'a gelirdi, salı günü bize varırdı. En büyük keyfimiz o maç özetleriydi. Normal telefonla arayıp radyoya bağlanırdık, telefon ahizesini radyoya koyarlardı. Yüklü gelmeye başladı. Talebe bütçemiz vardı, evden aratırdım. "2018'DE BATMAYA EN YAKIN KULÜP FENERBAHÇE'YDİ" "Keşke 1 sene daha bekleseydim 2018'de. Her şey ortaya çıkacaktı. Gemi yürütülmez hale gelmişti. Fenerbahçe'yi bakkal gibi yönetiyoruz diyorlardı, 'batık' diyorlar. Karşı karşıya gelip konuşsak keşke, Fenerbahçe bunu hak ediyor. O böyle borç bırakmadım diyor, ben bıraktın diyorum. Beni seni boşver, UEFA ne diyor? UEFA yayınladığı raporda Avrupa'nın batmaya en yakın kulübü olarak Fenerbahçe'yi gösteriyordu 2018'de. Biz 1 sene daha geç gelsek her şey ortaya çıkacaktı. Onlar kaybederken çok şey kazandılar. Onun için birlikte çıkıp konuşalım ama bunu istedik, olmadı. 57 yaşına gelmiş Ali Koç, bu sevdayı ilk gün nasıl yaşıyorsa hala öyle yaşıyor." "FFP KISKACI İÇİNDE DEĞİLİZ" "Fenerbahçe'de olmuyor diye bir şey yok. 2018'de aldığımız Fenerbahçe'yi Mourinho alır hale getirdik. Önümüzü görebiliyoruz artık. FFP kıskacı içinde değiliz. FFP'den kurtulmak için kozmetik transfer yapmak zorunda değiliz. Bunlar küçümsenecek şeyler değil. Futbol dışındaki branşlarda ezeli rakiplerle mücadele etmiyoruz, müessese takımlarıyla mücadele ediyoruz. Olimpik branşlara bakın. Geçen Olimpiyatlar'da da en çok biz sporcu gönderdik. Bu sene 18-19'lara gelecek, 17'ydi en son. Bunlar bu kadar mali sıkıntı içindeyken, ülke ekonomisi böyleyken... 2018'de 41 milyon dolar yayın geliri vardı, şimdi 7-8. Vergi 15'ten 40'a çıktı. 3.7 kat vergi maliyeti arttı. Vergiyi futbolcular ödemiyor. Üstüne pandemi geldi. Faiz yüzde 20'den yüzde 47-48'lere geldi. Bir de kur. Biz geldiğimizde 4.5-5'ti, 35'e geldi."

"48 MİLYON EURO'LUK SPONSORLUK GELİRİ VAR" "Olumsuz şeylerin dışında bizim kontrolümüz dışında olanlar var. Geldiğimizde tüm gelirler temlikleydi. Fenerbahçe'nin 5 takımının 7 sponsoru vardı. Sarı Melekler'in sponsoru yoktu. Fenerbahçe futbol takımının göğüs sponsoru vardı. 42 sponsoru vardı, hepsi mi Koç Holding? Şu an 48 milyon euro sponsorluk geliri var. Koç'un parası haram para mı?" "DZEKO'LAR, TADIC'LER, CENGİZ'LER NASIL GELDİ?" "Bu kulüp bir yerden bir yere geldi, bir tek futbolda gelmedi. 150 milyon dolar geliri vardı futbol takımının, 200 milyon dolar. 71 milyon euro'ydu değeri, 200 milyon euronun üstünde. Dzeko'lar, Tadic'ler, Cengiz'ler nasıl geldi? Biz ilk defa geçen sezon tüm gelirlerin yüzde 50'si Bankalar Birliği'ne gitti, bir de brütten gidiyor, netten gitmiyor. Biz 56 milyon euro satış yaptık. Evvelki kulüplerine para var, menajerleri var. Onları düşmüyor. 56'nın yüzde 50'sini aldı. Biz geçen sezon 1.5 milyar TL faiz ödedik. Futbol takımımız karlı halde şu an." "GELİR GELMEZ 18 MİLYON EURO ÖDEDİK" "Fenerbahçe'nin 2018'de her kuruşa ihtiyacı var. Biz gelir gelmez faktoring şirketleriyle oturduk, kanamayı durdurduk. Çetin pazarlıklar oldu. Kabul etmeyenler oldu. Yüzde 48-48 faiz şu an normal konuşuyoruz ama o zaman anormaldi. Onları kapattık. Her kuruşa ihtiyacımız vardı, onları sağladık. Biz geldiğimizde hemen 18 milyon Euro ödedik."

"OBRADOVIC DEDİ Kİ 'BİLET PARALARINI ÖDEYİN'" "Obradovic'e gelir gelmez oturduk, ne istersin dedim, 'Final Four bilet paralarını ödeyin' dedi. Anlayamadım. Bilet paralarını ödememişler. 'EuroLeague'e borcu ödeyin' dedi. O günden bugüne geldik. Hiçbir formasında sponsor yeri olmayan, yepyeni gelir kalemleri olan Fenerbahçe olduk. Şu an Fenerium 5 milyon euro'dan 27 milyon euro kara geçti. Biz ilk defa yarım milyon forma sattık bu sezon. Önümüzdeki sezonun hedefi şampiyonluk olduğu için yarım milyonun altında olmaz." "FENERBAHÇE ŞAMPİYONLUKTAN DAHA BÜYÜKTÜR" "117 yıllık kulüp her sene şampiyon olmuyor. Rakiplerimiz de buhran dönemleri yaşadı, 13 yıl, 18 yıl, 38 yıl. Fenerbahçe, şampiyonluktan daha büyüktür. Fenerbahçe sevdası, hiçbir zaman sönmeyen bir ateştir. Bizim gibi milyonlarca insan var. Bu sevda katlanarak büyüyecektir." "ERKEK BASKETBOL KÜLTÜRÜMÜZ ÇOK KUVVETLİ" "Sarı Melekler'in başarısı var, kadın basketbol öyle. Erkek basketbol kültürümüz zaten çok kuvvetli. Erkek voleybolda istediğimiz yatırımları yapamıyoruz, nasıl arttırırız onu konuşuyoruz." "BASKETBOLDA GERİ ADIM ATAMAZSIN" "EuroLeague'in ekonomik modeli yok. Fenerbahçe futbol takımı faaliyet karında. Basketbolda böyle bir şey yok. En büyük açık erkek basketbolda, sonra kadın voleybolda. 15 bin kişilik salonun var, en büyük yerdesin. Bundan geri adım atamazsın. Ben geldiğimde erkek basketbolu kapatın, parayı futbola akıtın deniyordu. Bu tarafa yaptığımız yatırımlar, öbür tarafa para vermekten imtina etmemiz gerekmiyor. Obradovic ayrılmaya karar verdiğinde bocalama dönemi oldu sonrasında. Obradovic bize dinlenmek istediğini, ailesine vakit ayırmak istediğini söyledi ama bana söylediği bir şey yok, havalimanına ben götürdüm. 7 sene az buz zaman değil. Kaç kulübün 7 sene devam eden hocası var. CSKA'dan hoca getirdik, maya tutmadı." "SARAS'A DEDİM Kİ..." "Geçmişe nazaran hızlı hareket ettik. 1 numaralı adayımız Saras'tı. Yapmadığım takımı yönetmek istemiyorum dedi, ben onu biraz ajite ettim. Sezon ortası, kendi kurmadığı takımın başına geçmek istemedi. Ben herhalde yanlış hocayı seçtik, ben seni cesur hoca zannediyordum, buraya gelsen kimse bir şey diyemez, alışma dönemi olur dedim. İki saat sonra aradı, kabul ettiğini söyledi. Kendi kurmadığı takımla Final Four yaptı. Burada yatırımlar devam edecek, çıkamayız." "EBRAR KARAKURT'U İSTERİM" "Ebrar Karakurt'u isterim ben. Ebrar, müthiş bir oyuncu. Rusya'da istatistikleri kırdı, rekor bırakmadı. Çılgın bir oyuncu, çılgın bir karakter. Bir kere yemek yedik beraber. Orada da şakayla karışık laf açıldı. Dünya çapında bir takım olacaksanız, biz oraya yakınız, en iyi Türkler'i almalısınız, Ebrar da öyle biri."

"MARIO BRANCO'YU JESUS GETİRDİ, SADECE TAKIM KURMADI, YAPI KURDU" "Jorge Jesus geldi, 4 kişiyle gelecekti, 8'e çıktı. Benim birine ihtiyacım var dedi, sportif direktör dedi. Kim dedik, Mario Branco dedi. Geldi. Baktık ki sportif direktör değil, Jesus sağ kolu gibi kullandı. İlk başta transferde değildi. Jesus da baskın bir hocadır, göz açtırmaz. Çalışmaya başladık. Bu adam yetenekli, meziyetli, bilgisi var, biz bunu yüzde 10 kullanıyoruz. Jesus ile değerlendirme yaparken, keşke bu adamdan daha fazla yararlansaydık dedi. Jesus, Suudi Arabistan'a götürecekti ama biz ikna ettik, burada kaldı. Çok da iyi yapmışız. Geçen sene kadro mühendisliğini kendisi, ben, Selahattin Bey ve Ahmet Bey yaptı. Pazarlık yapmasını, network'ünü gördükçe iyi bir adam diyorum. Sadece takım kurmadı, yapı da kurdu. "MOURINHO'YU ETKİLEYEN ŞEY..." Bence Mourinho'yu bu etkiledi. Hazır bir sisteme geldi. Pazarlık yapmadan 15 milyon euro veriyorum, sportif direktör soruyorsun yok sensin diyorum. Yapı yok, işleyiş tarzı yok, sunum yok. Adam diyor ki sahayla ilgilenirim, futbolcumla, rakiplerimle ilgilenirim. Hem Fenerbahçe'nin tarihinden, büyüklüğünden, bir spor kulübünden fazlası oluşundan etkilendi. Kadroyla ilgili soruyoruz, ihtiyaçlar, eksikler şunlar, şu profilde oyuncular arıyoruz diyoruz. Olaya nasıl bakıldığını görünce bizim sisteme güvendi. Bunlar ön plana çıktı."

"AZİZ YILDIRIM, MENAJERLE GÖRÜŞMEMİŞ" "15 milyon Euro'yu Aziz Yıldırım Mourinho'ya mı verdi, ekibine mi verdi, menajerle görüşmemişler. Bizim hayata, futbola bakış açımız, gelecekle ilgili planlarımız onu etkiledi." "AÇIKTAN PARA VERDİLER İDDİASI SUÇ, 3 YILLIK 45 OLARAK HESAPLADIM" "Açıktan para verdin iddiası var, bu iddia bir suç. Bu nasıl bir zihniyet! İrfan Can transferinde de bu oldu, SPK'ya şikayet edeceğim dedi etmedi. Böyle bir iddiada bulundu. Usulsüzlük var dedi. Külliyen yalan! O kadar külliyen yalan var ki, bıktım uğraşmaktan. 45-46'yı 3 sene olarak hesapladım ben. 2 sene olarak hesaplarsanız da 15 milyon, yüzde 10 menajer 16.5, vergisiyle beraber 45'e gelebiliyor. Ben bunu telaffuz ettim. Gelemez mi bir insan daha az paraya, daha başka bir vizyona. "HİÇ PAZARLIK YAPMADIK" "Aldım diyorsun, anlaştım diyorsun. Bu ne demek? Bitti demektir. Benim terbiyem böyle. Anlaşınca açıklıyorum. Anlaştık ama bitirdik, sessiz sedasız devam ettik. Niye sessiz sedasız devam ettik? İsmail Hoca'ya büyük saygı duyuyorum, takıma da. Biz hoca değişikliğine gitmek durumunda kalır isek... Bu adamın en fazla çalışmadığı süre 6 ay hayatında. Bu illaki bir yere gidecek. Mario öyle getirdi, temas kuracağım dedi, kur dedik. Hiç pazarlık yapmadık. Sunumlar, anlatmalar, biz anlatıyoruz sen ne anlatacaksın? Nasıl çalışırsın, başkanla sportif direktörle nasıl muhatap olursun, transferi nasıl seçersin? Adam hiç isim vermiyor, hep profil veriyor." "ARABİSTAN'DAN DA MOURINHO'YA TEKLİF VARDI" "Ben menajerlik şirketiyle oturup pazarlık yapmam. Biz bu adamla çalışabilir miyiz, o bizle çalışabilir mi düşünüyorum, daha para pula gelmeden önce. Aylardır transfer için çalışıyor Branco. Bu doğal bir sürecin parçası. Suudi Arabistan'dan Mourinho'ya teklif geldi. Aramco var biliyorsunuz, onlar Suudi Arabistan'da 5. takım kuruyor. Onlar çok istedi. Bu adam iyi anlamda söylüyorum iyi bir deli. 'Sen niye Fenerbahçe'yi istiyorsun' dedik, sadece şampiyon olursam başarısız sayılırım, Avrupa'da bir yere getirirsem işte o zaman 'Special One başardı' derler dedi."

"AVRUPA'DA BİLİNEN, RADARDA BİR KULÜP OLMAK İSTİYORUZ" "Biz marka değeri yüksek, Avrupa'da bilinen, ülkesinde sık sık şampiyon olan, Avrupa'nın gediklisi, haber değeri yüksek, Avrupa'da kuralarda çıkması istenmeyen takım olmak istiyoruz. Bunu sürekli hale getirmek, dünyanın tanıdığı oyunculara sahip, futbol dediğimiz zaman Avrupa'da bilinen, radarda bir kulüp olmak istiyoruz." "MOURINHO'NUN SYZMANSKI'YE ÖZEL BİR İLGİSİ VAR" "Mourinho'nun Fenerbahçe'de bildiği oyuncular var. Acun Bey'in dediği gibi, Szymanski'ye özel bir ilgisi var. Feyenoord'da oynarken onu çok zorlamış. Bazı hocalar piyasayı değil de oynadıkları oyuncuları, rakip oyuncuları çok iyi bilirler. Szymanski, Mourinho'nun takımını hırpalamış. 30 artı gole katkısı oldu. Benim en beğendiğim tarafı komple defansif ofansif. İpince de bir çocuk. Szymanski'yi Galatasaray alıyordu, Mikonos'tan uçağa bindirdi İstanbul'a getirdiler. Menajeri ondan habersiz yaptıkları için çıldırdı. Biz iyi ki transfer etmişiz. Ekonomik açıdan da çok katkısı olacaktır." "TÜRKİYE'DE ŞAMPİYONLUK OLMAZSA OLMAZ" "Yerel ligde şampiyonluk olmazsa olmaz. Bu bir hasret. Önümüzdeki sezonun şampiyonu, direkt Şampiyonlar Ligi'ne gidecek." "DELİ SAÇMASI İDDİALAR" (Suşici purocularla yönetim oluşturduğunuz iddiası var.) "Döner dükkanı yönetememiş adam bize laf ediyor. Döner dükkanını iflas ettirmiş. O gün tutmamış olabilir, önemli olan niyet. Bu baronlar işi yeni çıktı, bu senenin menüsünde var. Amerikan projesi, FETÖ'cü vs vs farklı bir laf değil. Dünyayı yöneten baronlar Fenerbahçe seçimine etki edecekmiş. Deli saçması iddialar. Akli melekelerini yitirdi ya da inandı, birileri gidip bir şeyler anlatıyor. Açıklayın deniyor, yok seçimden sonra. Konuşursam şöyle olur böyle olur. Konuş Aziz Yıldırım konuş. Çık yüzüme konuş."

"DAVINSON SANCHEZ BİZE ÖNERİLDİ" "Sezonun transfer bütçesi diye bir şey yok. Bazı takımlar 1 senede para istiyor, bazı takımlar 5 senede istiyor. Avrupa'da 3-4-5 senede ödeme norm haline geldi. Balkanlar'daki kulüpler parasını 1 senede hemen istiyor, 2 senede istiyor. Bu sene bizim için en önemli şey, kadroyu getirmek istediğimiz seviye. Mourinho seviyesinde oyuncular diyorlar. Mbappe, Messi, Ronaldo... Davinson Sanchez bize önerildi, ben çok beğeniyorum. Bizim iki stoperimiz Becao ve Djiku'nun toplam maaşı Davinson'un altında. Djiku'ya bonservis ödemedik. Fred, Szymanski... Ben Cengiz Ünder'e çok inanıyorum. O seviyede oyuncular gelecek. Mourinho geldi diye Lukakular Dybalalar havalarda uçuşuyor. Ben bilmez miyim bu kadar çevremle İngiltere'de Fransa'da haber sızdırmayı. Biz bilmiyor muyuz bunları ama böyle çalışıyoruz. Biz bitiriyor ve açıklıyoruz."

"ŞEKİP MOSTUROĞLU İLE ÇALIŞMAM, SEÇİMİ YÖNETEMEZ" "Yanıt olacak iş değil. Garip cümleler kurulmuş. Taraf oldu, Dursun Özbek ağzıyla konuştu. Ben durup dururken niye öyle bir şey söyleyeyim. Bizi arayanlar oldu, Divan Kurulu heyetinden de arayanlar oldu. Benim ofisime gelen adama, 'Aziz Başkan kazanınca sen de bizim tarafa gelirsin' denmiş. Bunu şık bulmuyorum, doğru da bulmuyorum. Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu Başkanı, Mourinho'nun imza törenine, basın toplantısına gelmez mi? Uğur Bey hepsine geldi. Yakıştıramıyorum. O kişi seçilmiş kişi, atanmış değil ki. Ben çalışmam, şöyle çalışmam. Yüksek Divan Kurulu toplantılarına katılmam. Yapsınlar bizsiz. Kabul etmiyorum bunu. İleride başkaları yapmasın diye bu reaksiyonu vermemiz lazım. Seçimi yönetemez, bu bir taraf. Vefa Bey'in başkanlığındaki heyet, onlar da Şekip Bey başkanlığındaki heyet. Küçük seçim provası orada olacak. Kongremizden rica ediyorum, çok önemli bir aşama. Cumartesi sabah böyle çıktı, pazar böyle çıkar sonuç diyemezsiniz ama kongre üyelerimizden rica ediyorum, 9.30-10.00 gibi stadyumda olsunlar. Bu işin adil olması lazım. 2018'de Vefa Bey, kurul başkanıydı. Bana 'Aziz Bey'e oy vereceğim, tarafsız olacağım' dedi. Birinci sınıf, mükemmel bir seçim yönetti. Vefa Bey'e güvenimiz var, onu çıkarttık. Oylanacak. Ben seçildiğim takdirde Sayın Vefa Bey, Sayın Uğur Bey ile çalıştığım gibi Sayın Şekip Bey ile çalışabileceğimi düşünmüyorum. (Uğur Bey, Aziz Yıldırım'ın adayı sözleri üzerine) Uğur Bey iyi günde kötü günde kulübün yanında durdu. Bir Yüksek Divan Kurulu başkanı olması gerektiği gibi durdu. Uğur Bey'in ana işi siyaset. Uğur Dündar, Fenerbahçe'yi siyasete soktu gibi güçlü bir şey diyemem." "9 KİŞİ OLAN FUTBOL AŞ'Yİ 15 KİŞİYE ÇIKARACAĞIZ" "Biz Galatasaray nasıl çalıştı bilmiyorum, bizden daha farklı çalışıyorlar. Ne seviyede bilmiyorum. Yüzde 50'den bahsettik ya, kulübü çevirebilmek için çok kuvvetli bir yönetim kuruluna ihtiyacım var. Ekonomik kasları daha güçlü yönetime ihtiyacım var. 3 senedir, 6 senedir çalıştığım arkadaşlarım vardı, sağ olsunlar. Bazı yerlerinden feragat ettiler. Bu sene yönetime girmek isteyen çok kuvvetli isimler de oldu. Bugün 9 kişi olan Futbol AŞ yönetimini, 5'i bağımsız 15 kişiye çıkarmak. Şenol Çankaya, Nezih Barut gibi kuvvetli figürleri bunları da mücadelenin içine katmalıyız. Herkesi yönetim kuruluna katamayacağımıza ama çorbada tuzu olması isteyen kişileri Futbol AŞ'ye katacağız. Daha aktif olacak. Ana patron olan derneğe, futbol operasyonlarını sunacak bir yapı düşünüyoruz." "TETE İÇİN PAZARLIK BİLE ETMEDİK, ÇALIM DEDİLER" "Galatasaray'da sıkıntılı, çalkantılı dönemler olacağını söyledim arkadaşlarıma. Nitekim içeride ciddi sıkıntılar olmuş. Beni ilgilendiren bir konu değil. Sayın Erden Timur kendi bakış açısını anlattı. Diğer taraf kendi bakış açısını anlatır. Bizim konumuz değil. Onlardan çok belden aşağı laflar geldi, ligi bitirtmeyiz lafları. Beni en rahatsız olduğum konu, 4-5 oyuncuyla beraber ilgilendik, açıklanan paraları biliyoruz. Zaha'yı biliyoruz. Tete için Shakhtar'ı aradım, durumu söylediler, pazarlık bile etmedik, çalım dediler. Ndombele'yi önerdiler, kesinlikle almayız dedik. Sponsor diyorlar, sponsor ismi vermiyorlar. Marka olmaz, takım aşkıyla verilir, bir mesaj yazı falan da görmedik. Futbol sektörü, küçük bir sektör. Bunlar işi aile seviyeme taşıdılar, sertleşmek zorundalar. (Erden Timur'un istifası) Bu işleri geçen ağustosta tahmin etmiştim. Hayırlı olsun."

"ZAHA'YLA 8.5 MİLYON EURO MAAŞTA BIRAKTIK GÖRÜŞMEYİ" "Biz Zaha'yla 1 sene görüştük. 8.5 milyon euro maaşta bıraktık biz. Çalım mı çalım ama biz o rakamlara imza atmadık. Zaha'nın KAP'a bildirilen rakamına bak, gerçeklere bak, siyahla beyaz kadar farklı. Biz Zaha'da masadan kalktık. Selahattin Baki beni aradı, 'Tete ve menajeri burada, akşam gelip görüşmek istiyorlar, maça gelmek istiyorlar' dedi. Sakın gelmesinler dedim. Ertesi gün görüşmek istediler, tamam dedik. Enteresan bir menajeri vardı. Annex 7 diye bir şey var, 30 Haziran'a kadar başvururlarsa Rusya'da Ukrayna'da oynayanlar, kiralık gidebiliyorlar. Şöyle böyle anlattılar. Durun dedim, Shakhtar'ı aradım. Böyle böyle bir adam geldi dedim, 30 Haziran'ı kaçırdılar, 7 Temmuz'da başvurdular dedi. Biz olmaz dedik. O kadar. Futbolun amiri kim, TFF. Harcama limitlerini kim belirliyor?" "GALATASARAY'IN TRANSFERLERİ BU SENE TUTMADI" (Fred ile Szymanski'yi Galatasaray alsaydı, lig martta biterdi?) "Olabilir. Rakibimizin geçen sene yaptığı transferler çok tuttu, bu seneki transferleri tutmadı. Türkler farkı yarattı." "DEVLET GALATASARAY'A YAPTIĞI KIYAKLARI BİZE YAPMIYOR" (Seçilirseniz son 3 yılınız mı?) "Büyük konuşmamak lazım. Ben devam etmeyecektim. 3 neden var devam etmem için, başladığımız işleri bitirmek. Bunlardan bir tanesi akademi. Fenerbahçe Akademisi'ni ben bitireceğim. Yönetimden ayrılsam da bunu yapacaktım. Oradan çıktıktan sonra Dereağzı'nı da başka bir yere götürmemiz lazım. (Florya modeli mi?) Yok yok. Devlet, Galatasaray'a yaptığı kıyakları bize yapmıyor." "NİYETİM TÜM AKADEMİYİ KURMAK" "Devlet, her kulübe eşit yaklaşmalı. Dolayısıyla onu bir yere koyalım. Dereağzı, bir kısmı Milli Emlak bir kısmı Vakıflar. Benim niyetim, tüm akademiyi kurmak. İnşallah 3 yıl içinde bizim borcumuz görülmeyecek bir noktaya gelmek, yüzde 50 işini bitirmek. Sistemle mücadeleyi sürdürmek. Fenerbahçe'yi 2018'de UEFA'nın raporuna göre en kötü, en riskli takım yapan zihniyetin Fenerbahçe'ye gelmemesini sağlamak."

"2 NİSAN FENERBAHÇE'NİN İSYANININ RESMİLEŞTİĞİ OLAYDIR" "2 Nisan, Fenerbahçe'nin isyanının resmileştiği olaydır. 10 sene boyunca tabloya bak, 718 Galatasaray 717 Fenerbahçe. İlk 5'tekilerin hepsinin şampiyonluğu var, Fenerbahçe'nin yok. Son 5 senedeki tabloya bak, Fenerbahçe önde, bir tek Fenerbahçe'nin şampiyonluğu yok." "UEFA Şampiyonlar Ligi finaline gittik. 22. dakikadaki kırmızı kart herkesin dikkatini çekmiş. Fenerbahçe'ye 20 yıldır zulmediliyor. Kurşunlanma olayı nasıl açıkta kalıyor. Kabul edilebilir değil. 17 Mart'taki maç. Devlet yok stadyumda. Emniyet Müdürü hala görevde. Sayın Valimizin de görevde olmaması gerekiyor. 83. dakikada Batshuayi golü atmasa şampiyonluk orada bitecekti. 2-0'dan 2-2'ye gelmesi bile cinayettir, futbol cinayeti!" "UEFA VE FIFA'YA DOSYA HAZIRLADIK" "UEFA ve FIFA'ya Türk futboluyla ilgili dosya hazırladık. Seçilelim seçilmeyelim göndereceğiz. Kamuoyuna da açıklayacağız. Bir takımın transfer tahtası kapatılırsa siyaset açmasın. Kartlara bakın, bir takım 38 maçta nasıl 1 kırmızı kart alabilir."

"FENERBAHÇE BAĞIMSIZ BİR CAMİADIR" "Ben konuşursam yer yerinden oynar diyen biri değilim. Ben konuşan, inandığını söyleyen biriyim. Ben bir telefonla hareket edecek adam değilim. Genel kurul ortasında bir telefonla pozisyon değiştirmedim. Fenerbahçe bağımsız bir camiadır. Kafaya koyduğunu yapar, doğru yanlış. Oradan bir şey geldi, bu istiyor, bu istemiyor falan. Fenerbahçe'nin özelliği budur. Fenerbahçe bağımsızdır. Ben konuştum, çok büyük riskler aldım. Biz isyan bayrağını yaktık. Ben her türlü riski almışım, kafamı vücudumu ortaya koymuşum, 1 telefonla benim karar değiştirebileceğimi düşünmeleri gücüme gidiyor." "DEVLET BIKTI BU İŞTEN, HÜKÜMET DE BIKTI" "Devlet bıktı bu işten, hükümet de bıktı. Bizim Cumhurbaşkanımızla, hükümetimizle, devletimizle derdimiz yok. Biz hükümet ile devleti ayıran kimseleriz. Hükümete yakın bir klik, bir medya kuruluşu, bazı iş adamları bizi mütemadiyen Sayın Cumhurbaşkanımızla kafa kafaya getirmeye çalışıyor. Riyad olayını bunlar kurguladı. Bunlar küçük klik. Sayın Metin Külünk çok enteresan şeyler söylemiş, gerçek budur. Ankara'ya da kırgınız, bizi dinlemediler Riyad olayında. Belli bir medya grubu var, seçim kampanyamı nasıl ele aldılar bir bakın. Zaten net ortada. Sayın Aziz Yıldırım 'Ali Koç'un devlete ne kadar yakın olduğunu bilmiyorsunuz, Sayın Hasan Doğan ile her gün görüşüyor.' dedi. Ben Hasan Doğan ile Riyad'dan 3-4 gün sonra aradım en son, Cumhurbaşkanımız ile görüşmek için. O kadar çok yalan atılıyor ki, hangi birine cevap vereceğiz. Futbol, ülkedeki beka sorunlarından bir tanesi." "BÜYÜKEKŞİ'Yİ İBRA ETMEYECEĞİZ" "Mehmet Büyükekşi aday olursa karşısındayız, ibra etmeyeceğiz. Burası Türkiye, tekrar seçilebilir, karşısındayız. Böyle bir sezon geçti, hiçbir şey olmamış gibi hayata devam ediyoruz." "FENERBAHÇE'NİN CAYDIRICI GÜCÜ YOK" "Aziz Yıldırım, 'Bize engel çıkarırlarsa ezeriz' diyor, kimi ezmiş. 7 senede 3 kere son hafta şampiyonluk alındı. 3 Temmuz oldu. Fenerbahçe'nin haklarını savunma konusunda bir yol haritamız var. Yaptıklarımız sonuç vermeyince dozajı artırdık. Fenerbahçe'nin en büyük gücü, en büyük zaafı. Fenerbahçe'nin caydırıcı gücü, birbirimizle uğraştığımız için yok."