Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Habertürk TV'ye flaş açıklamalarda bulundu!

Fenerbahçe Başkanı ve başkan adayı Ali Koç, Habertürk TV'de Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörü Mehmet Ayan ve Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatör Yardımcısı Ahmet Selim Kul'un sorunlarını yanıtladı.

"Tabii ki üzülüyorum, üzülüyoruz, kırılıyorum, yeri geliyor kızıyorum. Bir yolculuk var, keşke yaşamasaydık dediğimiz, Fenerbahçe'nin kale gibi durduğu 3 Temmuz süreci var. Sayın Aziz Yıldırım, yöneticilerimiz, profesyonellerimiz haksız yere zulüm yaşarken biz de dışarda mücadele veriyorduk. Ben yönetici olmadan önce de iş birliğimiz vardı. Fenerbahçe başkanı kimse desteklemek durumundaydık. Aziz Bey ile ağabey kardeş durumumuz vardı. Tatsız bir yere evirildi. Zaman zaman Aziz Yıldırım'ı yanlış mı tanımışım duygusu oluyor. Ben seçim sürecinde de seçildikten sonra da Aziz Yıldırım'a üçüncü kişiler önünde laf ettirmedim. Ulaştım, ulaşmaya çalıştım, ona ihtiyacımız olan yerler oldu, yakışacağı yerler olacaktı, Can Bartu'nun cenazesi, Birsel'in jübilesi gibi yerlerde mesaj yazdım, mektuplar geri döndü, telefonla ulaşmaya çalıştım. Aziz Yıldırım'a nefret dolu biri olsam 20 yıl boyunca asistanı olan biriyle devam ettim."

"Keşke 1 sene daha bekleseydim 2018'de. Her şey ortaya çıkacaktı. Gemi yürütülmez hale gelmişti. Fenerbahçe'yi bakkal gibi yönetiyoruz diyorlardı, 'batık' diyorlar. Karşı karşıya gelip konuşsak keşke, Fenerbahçe bunu hak ediyor. O böyle borç bırakmadım diyor, ben bıraktın diyorum. Beni seni boşver, UEFA ne diyor? UEFA yayınladığı raporda Avrupa'nın batmaya en yakın kulübü olarak Fenerbahçe'yi gösteriyordu 2018'de. Biz 1 sene daha geç gelsek her şey ortaya çıkacaktı. Onlar kaybederken çok şey kazandılar. Onun için birlikte çıkıp konuşalım ama bunu istedik, olmadı. 57 yaşına gelmiş Ali Koç, bu sevdayı ilk gün nasıl yaşıyorsa hala öyle yaşıyor."

"Ben 20 yaşındaki Ali Koç'a ne önerirdim bilmiyorum ama Türkiye'de değilken de damarlarımızda akan bir aşktı bu. İnsan doğası çift taraflı aşk ister ama Fenerbahçe tek taraflı bir aşk. ABD'de internet yok, cep telefonları yok. En büyük haz aldığımız olay, salı günleri bir video gelirdi. Houston Texas'taydım. Maçları VHS'ye çekerlerdi, pazartesi New York'a gelirdi, salı günü bize varırdı. En büyük keyfimiz o maç özetleriydi. Normal telefonla arayıp radyoya bağlanırdık, telefon ahizesini radyoya koyarlardı. Yüklü gelmeye başladı. Talebe bütçemiz vardı, evden aratırdım.

"48 MİLYON EURO'LUK SPONSORLUK GELİRİ VAR"

"Olumsuz şeylerin dışında bizim kontrolümüz dışında olanlar var. Geldiğimizde tüm gelirler temlikleydi. Fenerbahçe'nin 5 takımının 7 sponsoru vardı. Sarı Melekler'in sponsoru yoktu. Fenerbahçe futbol takımının göğüs sponsoru vardı. 42 sponsoru vardı, hepsi mi Koç Holding? Şu an 48 milyon euro sponsorluk geliri var. Koç'un parası haram para mı?"

"DZEKO'LAR, TADIC'LER, CENGİZ'LER NASIL GELDİ?"

"Bu kulüp bir yerden bir yere geldi, bir tek futbolda gelmedi. 150 milyon dolar geliri vardı futbol takımının, 200 milyon dolar. 71 milyon euro'ydu değeri, 200 milyon euronun üstünde. Dzeko'lar, Tadic'ler, Cengiz'ler nasıl geldi? Biz ilk defa geçen sezon tüm gelirlerin yüzde 50'si Bankalar Birliği'ne gitti, bir de brütten gidiyor, netten gitmiyor. Biz 56 milyon euro satış yaptık. Evvelki kulüplerine para var, menajerleri var. Onları düşmüyor. 56'nın yüzde 50'sini aldı. Biz geçen sezon 1.5 milyar TL faiz ödedik. Futbol takımımız karlı halde şu an."

"GELİR GELMEZ 18 MİLYON EURO ÖDEDİK"

"Fenerbahçe'nin 2018'de her kuruşa ihtiyacı var. Biz gelir gelmez faktoring şirketleriyle oturduk, kanamayı durdurduk. Çetin pazarlıklar oldu. Kabul etmeyenler oldu. Yüzde 48-48 faiz şu an normal konuşuyoruz ama o zaman anormaldi. Onları kapattık. Her kuruşa ihtiyacımız vardı, onları sağladık. Biz geldiğimizde hemen 18 milyon Euro ödedik."