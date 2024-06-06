Estetik ameliyatla 58 yaşından 30 yaşına! Peki, bu gençleşmenin ardında hangi işlemler var?
Bir kadının estetik operasyonlarla 58 yaşındaki görüntüsünden kurtulup 30 yaşına geri dönmesi, hem şaşkınlık hem de hayranlık uyandırdı. Estetik cerrahinin geldiği noktayı gözler önüne seren bu dönüşümün videosu, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Peki, bu gençleşmenin ardında hangi işlemler var ve insanların tepkileri nasıl? İşte, detaylar!
Genç kalma isteği, birçok insanın her daim peşinde olduğu bir hedef. Bununla birlikte, tıbbın ilerlemesiyle beraber estetik cerrahi, bu arayışta önemli bir rol oynamaya başladı. 58 yaşındaki bir kadın da bu gelişmelerden faydalanarak estetik operasyonlarla 30 yaşında gösteren bir görünüme kavuştu. İşte, bu kadının gençleşme yolculuğunda geçirdiği prosedürler ve bu dönüşümün internette yarattığı etkiye dair detaylar...
VİDEOSU VİRAL OLDU!
58 yaşındaki Angelica, daha genç görünmenin yanı sıra doğal bir sonuç elde etme arzusuyla plastik cerrahına başvurdu. Angelica'nın dönüşümünün videosu ise internette yayıldı ve 14 milyon görüntülenme ve yaklaşık 300 bin beğeni topladı. Yüz gerdirme işleminin başarısı sosyal medyadaki insanların dikkatini çekti.
GEÇİRDİĞİ OPERASYONLAR NELER?
Cerrahına göre prosedürleri yüz germe ve dairesel göz kapağı estetiğini içeriyordu. Yani yüz germe işlemi; yüzdeki ve boyundaki fazla derinin alınmasını, platismaplasti yapılmasını ve boyun ve çenede liposuction yapılmasını içeriyordu. Ayrıca dairesel blefaroplasti yapılarak gözlerini gençleştirip daha genç görünmesi sağlandı.
10 YIL BOYUNCA GENÇ GÖZÜKEBİLECEK!
Bu prosedürler yüz hatlarını dönüştürdü, yaşlanmanın birincil belirtilerini ortadan kaldırdı. Bununla birlikte Angelica'nın doktoruna göre, ameliyatın etkileri uzun yıllar sürecek ve on yıl veya daha uzun bir süre boyunca genç bir görünümü olacak.
İŞLEMLER SONUCUNDA 30 YAŞINDA GÖZÜKÜYOR
Sonuçlar ameliyattan sadece 2 hafta sonra kendini gösterdi. Cerrah, "Tabii ki yüzü şiş ama yüz hatlarını şimdiden anlayabiliyoruz" dedi.
İNSANLARIN TEPKİSİ NE OLDU?
Videoya yapılan yorumlar büyük bir çoğunlukla sonucun etkileyici olduğu konusunda hemfikirdi. ''Vay canına, o zaten güzeldi ama şimdi dönüştü! Tam olarak 30 yaşında gibi görünüyor'' gibi yorumlar yapıldı. Bu yorumlar arasında en ilgi çekeni ise ''Pasaportunu mutlaka değiştirmesi gerekecek'' oldu.
Kaynak: Bright Side
Fotoğraf kaynakları: Instagram