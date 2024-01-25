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        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 15:48 Güncelleme: 25.01.2024 - 15:51
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        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı
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        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda ekipler, Ankara kara yolu Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü uygulama noktasında A.R.A'nın aracını durdurdu.

        Şüphelinin aracında ve üst aramasında 398 uyuşturucu hap, 310 gram esrar ve tütün ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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