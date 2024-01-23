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        Karabük'te bir kişi dolandırılmaktan polis sayesinde kurtuldu

        Karabük'te telefonda kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıya 127 bin lira göndermek üzere olan kişi, polis tarafından son anda engellendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 18:34 Güncelleme: 23.01.2024 - 18:34
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        Karabük'te bir kişi dolandırılmaktan polis sayesinde kurtuldu
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        Karabük'te telefonda kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıya 127 bin lira göndermek üzere olan kişi, polis tarafından son anda engellendi.

        Safranbolu ilçesinde kendisini polis olarak tanıtan bir kişi, F.E'yi telefonla arayarak banka hesaplarının terör örgütleri tarafından kullanıldığını ve aklanması için hesabına para göndermesini istedi.

        Bunun üzerine altınlarını bozduran F.E, verilen hesap numarasına 127 bin lira yatırmak için Bayır Mahallesi Menderes Caddesi'ndeki banka şubesine gitti.

        Gelen bir ihbarın ardından harekete geçen polis ekipleri, bankaya giderek F.E'nin dolandırılmasını son anda engelledi.

        Dolandırılmaktan kurtulan F.E, polis ekiplerine teşekkür etti.

        Ekipler, daha sonra F.E'ye bozdurduğu altınları da tekrar satın alması konusunda yardımcı oldu.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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