Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Haberleri

        Karabük'te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaban hayvanları için doğada yemleme çalışması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 13:37 Güncelleme: 21.02.2026 - 13:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaban hayvanları için doğada yemleme çalışması yapıldı.

        Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin harekete geçtiği belirtildi.

        Paylaşımda, ekipler tarafından doğal yaşam alanlarına 300 kilogram saman, 100 kilogram sakatat ve 170 kilogram sebze bırakıldığı, bu sayede hem otçul hem de etçil beslenen türlerin ihtiyaçlarının karşılandığı kaydedildi.

        Kar örtüsünün altında kalan otlaklar ve kapanan doğal beslenme alanlarının, özellikle genç ve zayıf bireyler için hayati risk oluşturduğuna değinilen paylaşımda, "Bu nedenle yapılan yemleme çalışmaları, yalnızca destek değil, doğadaki yaşamın sürekliliği için kritik müdahale niteliği taşıyor. Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğümüz, doğadaki canlıların yaşam hakkını korumayı görev bilerek çalışmalarını sürdürüyor. Yaban hayatı yemleme faaliyetlerimiz kış boyunca planlı şekilde devam edecektir. Doğa bize emanet değil, biz doğaya emanetiz." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Metro çıkışında dehşet! Yardım etmek isterken...
        Metro çıkışında dehşet! Yardım etmek isterken...
        Tehlike kapıda! Barajlar alarm veriyor
        Tehlike kapıda! Barajlar alarm veriyor
        İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i!
        Doğalgaz yönetmeliği değişti
        Doğalgaz yönetmeliği değişti
        Eski çalışanının fotoğrafını paylaşan patrona hapis!
        Eski çalışanının fotoğrafını paylaşan patrona hapis!
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Hitler'in doğduğu ev polis karakolu oluyor
        Hitler'in doğduğu ev polis karakolu oluyor
        İtalyan devinden Zeki Çelik bombası!
        İtalyan devinden Zeki Çelik bombası!
        ABD'nin 'İran' planları: Rejim değişikliği masada
        ABD'nin 'İran' planları: Rejim değişikliği masada
        Denizden çıkardı, 3 bin dolara sattı
        Denizden çıkardı, 3 bin dolara sattı
        "Gerekeni yaptım"
        "Gerekeni yaptım"
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        Öykü daha 11 yaşındaydı... Teneffüste son nefes!
        Öykü daha 11 yaşındaydı... Teneffüste son nefes!
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        Cinayetle biten 'alacak' kavgası! İki gencin hayatı söndü!
        Cinayetle biten 'alacak' kavgası! İki gencin hayatı söndü!
        Çöp kamyonu şoförü ile Ayşe arasında 'pencere'den taşan dostluk
        Çöp kamyonu şoförü ile Ayşe arasında 'pencere'den taşan dostluk
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!

        Benzer Haberler

        KBÜ'de "Nübüvvetin İspatı" söyleşisi gerçekleştirildi
        KBÜ'de "Nübüvvetin İspatı" söyleşisi gerçekleştirildi
        Turist rehberi ve yazar Şerif Yenen'den genç rehberlere farklılaşma çağrısı
        Turist rehberi ve yazar Şerif Yenen'den genç rehberlere farklılaşma çağrısı
        KBÜ'den raylara akıllı dokunuş: Güvenliği artıran iki yerli sistem Karabük'...
        KBÜ'den raylara akıllı dokunuş: Güvenliği artıran iki yerli sistem Karabük'...
        KBÜ İletişim Fakültesinde yeni dönem hedefleri görüşüldü
        KBÜ İletişim Fakültesinde yeni dönem hedefleri görüşüldü
        Pençe-Kilit gazisi, mücadelesine Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'n...
        Pençe-Kilit gazisi, mücadelesine Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'n...
        Köprüde can pazarı: Tutunamayınca yere düştü
        Köprüde can pazarı: Tutunamayınca yere düştü