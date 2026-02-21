Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Haberleri

        Karabük'te otelde çıkan yangın söndürüldü

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 16:58 Güncelleme: 21.02.2026 - 16:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te otelde çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yeni Mahalle Ünsal Tülbentçi Sokak'taki bir otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Safranbolu Belediyesi itfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, otelde bulunan 9 kişi tahliye edildi.

        Dumandan etkilenen 1 kişi ise tedbir amacıyla Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Savcı olduğunu söyleyerek tehdit etti!
        Savcı olduğunu söyleyerek tehdit etti!
        Cadde'de trafik terörü!
        Cadde'de trafik terörü!
        "Sıkı bir çalışma dönemine ihtiyaç var"
        "Sıkı bir çalışma dönemine ihtiyaç var"
        İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i!
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!
        Tehlike kapıda! Barajlar alarm veriyor
        Tehlike kapıda! Barajlar alarm veriyor
        Metro çıkışında dehşet! Yardım etmek isterken...
        Metro çıkışında dehşet! Yardım etmek isterken...
        Ramazan Günlüğü üçüncü bölüm
        Ramazan Günlüğü üçüncü bölüm
        Doğalgaz yönetmeliği değişti
        Doğalgaz yönetmeliği değişti
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Hakkari'de 'kar dalgaları' şaşırttı
        Hakkari'de 'kar dalgaları' şaşırttı
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        İtalyan devinden Zeki Çelik bombası!
        İtalyan devinden Zeki Çelik bombası!
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Denizden çıkardı, 3 bin dolara sattı
        Denizden çıkardı, 3 bin dolara sattı
        Öykü daha 11 yaşındaydı... Teneffüste son nefes!
        Öykü daha 11 yaşındaydı... Teneffüste son nefes!
        "Gerekeni yaptım"
        "Gerekeni yaptım"
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        Bir prensin çöküş hikâyesi

        Benzer Haberler

        YÖK Başkanı Özvar: OSB-MYO modeli 21 üniversitede 22 MYO'ya ulaştı
        YÖK Başkanı Özvar: OSB-MYO modeli 21 üniversitede 22 MYO'ya ulaştı
        KBÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2026 Akademik Kurulu toplandı
        KBÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2026 Akademik Kurulu toplandı
        Otel yangınında mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı
        Otel yangınında mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı
        Karabük'te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
        Karabük'te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
        KBÜ'de "Nübüvvetin İspatı" söyleşisi gerçekleştirildi
        KBÜ'de "Nübüvvetin İspatı" söyleşisi gerçekleştirildi
        Turist rehberi ve yazar Şerif Yenen'den genç rehberlere farklılaşma çağrısı
        Turist rehberi ve yazar Şerif Yenen'den genç rehberlere farklılaşma çağrısı