Karabük'te otelde çıkan yangın söndürüldü
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yeni Mahalle Ünsal Tülbentçi Sokak'taki bir otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Safranbolu Belediyesi itfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, otelde bulunan 9 kişi tahliye edildi.
Dumandan etkilenen 1 kişi ise tedbir amacıyla Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
