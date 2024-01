Karabük'ten kısa kısa

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile görüştü.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Kırışık, Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın ile 2-3 Mart'ta KBÜ ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Türkiye'nin ilk ulusal ve uluslararası Sosyal Bilimler Festivali'ne (Sosyalfest) dair kurumsal paydaş iş birliği protokolünü imzaladı.

-Belediye Başkanı Vergili'den açıklama

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, yaptığı açıklamada, kentte son 15 yılda 287 eser kazandırıldığını belirtti.

Belediyenin son 15 yılda çalışmalarıyla şehircilik anlamında büyük adımlar attığını bildiren Vergili, "Biz bu kentte yaşayan herkese, her kesime, hatta tüm canlılara değer verdik. Kimseyi ötekileştirmediğimiz gibi hizmetlerimizde hiçbir zaman parti ve insan ayrımı yapmadık. Kentimizde her zaman sosyal barışın öncülüğünü yaptık. Sosyal ve dürüst yönetim anlayışımız gereği, yaptığımız ve yapacağımız hizmetleri her zaman halkımızla paylaştık. Geride bıraktığımız 15 yıllık süreçte, ihtiyaç olan büyük yatırımları hızla hayata geçirirken Karabüklülerin bir kuruşunu dahi heba etmemeye özen gösterdik. Halkımızın ödediği paraları, halkımıza hizmet olarak getirdik." ifadelerini kullandı.

-Karabük Belediye Meclisi toplandı

Karabük Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin çağrısı üzerine olağanüstü toplandı.

Meclisin tek gündem maddesi olan "emeklilerin geçici ücretsiz su kullanımı ve Karabük Belediyesi Ulaşım AŞ'ye ait şehir içi toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanmaları" maddesi kabul edildi.

- Safranbolu Belediyesinde toplu sözleşme imzalandı

Safranbolu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, Safranbolu Belediyesi Personel Limited Şirketi ile Belediye-İş Sendikası arasında toplu sözleşme imzalandı.

Sözleşmeye göre, Safranbolu Belediyesinde en düşük işçi maaşı sosyal yardımların da içinde yer aldığı son 6 aylık dönemle birlikte yüzde 87'lik zamla 25 bin lira oldu.