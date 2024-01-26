Karabük'ün yüksek kesimlerine kar yağdı

Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

İl merkezi ve ilçelerde dün başlayan sağanak, gece saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Kar yağışının ardından Keltepe Kayak Merkezi, Safranbolu Sarıçiçek Yaylası, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, D-100 kara yolu ve ilçelerin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Keltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Trafik ve Karayolları ekipleri, Karabük-Bartın ve D-100 kara yolunda kar yağışına karşı önlem aldı.

Öte yandan Karabük-Bartın kara yolunun Beştepeler mevkisinde de sis etkili oldu.

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