Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı

Karabük'te düzenlenen 2 uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü. Kent merkezinde düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı, 73 gümrük kaçağı elektronik sigara ve 655 sentetik ecza hap ele geçirildi. Zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

