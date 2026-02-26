Canlı
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Haberleri

        Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı

        Karabük'te düzenlenen 2 uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

        Giriş: 26.02.2026 - 09:31
        Karabük'te düzenlenen 2 uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

        Karabük'te düzenlenen 2 uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        Kent merkezinde düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı, 73 gümrük kaçağı elektronik sigara ve 655 sentetik ecza hap ele geçirildi.

        Zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

