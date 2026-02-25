Karabük'te yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu. Kurtuluş Mahallesi Esentepe Caddesi'nde 4 katlı apartmandaki dairesinde yalnız yaşayan H.D'den (82) haber alamayan komşuları, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekiplerince yapılan incelemede kadının hayatını kaybettiği belirlendi. H.D'nin cenazesi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.