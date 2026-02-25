Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Haberleri

        Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

        Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 16:57 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

        Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

        Safranbolu'nun Sarıçiçek Yaylası, Ömür Ahmet Kıran mevkisi ile Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışması sürdürdüğü Ahmetusta Geçidi mevkisinde sürücüler dikkatli seyrediyor.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özel okullara fiyat incelemesi
        Özel okullara fiyat incelemesi
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te
        25 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        25 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Esnaftan 'yemek kartı' isyanı
        Esnaftan 'yemek kartı' isyanı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilot için taziye mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilot için taziye mesajı
        Sigortada her alanda rekabet var
        Sigortada her alanda rekabet var
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        Ramazan Günlüğü 7. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 7. Bölüm
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        Eşi 20 gün erken geldi! Şimdi gözler Yaren'de
        Eşi 20 gün erken geldi! Şimdi gözler Yaren'de
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        "Milletimizin başı sağ olsun"
        "Milletimizin başı sağ olsun"
        570 milyonluk rövanş!
        570 milyonluk rövanş!
        Boşandılar
        Boşandılar
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        İstanbul'a kar uyarısı! Nerelere kar yağacak?
        İstanbul'a kar uyarısı! Nerelere kar yağacak?
        Meğer TikTok'un da yıldızıymış
        Meğer TikTok'un da yıldızıymış
        Tüm illerde Siirt şampiyon
        Tüm illerde Siirt şampiyon

        Benzer Haberler

        Yaşlı kadın evinde ölü bulundu
        Yaşlı kadın evinde ölü bulundu
        KBÜ'lü akademisyenden Türkiye'de ilk, dünyada ikinci: Zeki PCB üretim makin...
        KBÜ'lü akademisyenden Türkiye'de ilk, dünyada ikinci: Zeki PCB üretim makin...
        Karabük Üniversitesi'nden Erasmus+'ta çifte bütçe artışı
        Karabük Üniversitesi'nden Erasmus+'ta çifte bütçe artışı
        Rektör Kırışık Evrenos takımı ile bir araya geldi
        Rektör Kırışık Evrenos takımı ile bir araya geldi
        KBÜ'de görüntü işleme temelli PCB üretim makinesi geliştirildi
        KBÜ'de görüntü işleme temelli PCB üretim makinesi geliştirildi
        Karabük'te mahalleye inen hasta çakal tedavi edildi
        Karabük'te mahalleye inen hasta çakal tedavi edildi