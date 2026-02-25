Canlı
        Karabük Haberleri

        Karabük'te mahalleye inen hasta çakal tedavi edildi

        Karabük'te mahalleye inen hasta çakal tedavi edildi.

        Giriş: 25.02.2026 - 15:41
        Karabük'te mahalleye inen hasta çakal tedavi edildi

        Karabük'te mahalleye inen hasta çakal tedavi edildi.

        ​​​​​​​Kapullu Mahallesi'nde bir çakalın dolaştığını gören mahalle sakinleri, hayvanı bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.

        Çakalın yerleşim yerinden ayrılmaması üzerine durum, Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirildi.

        Bölgeye gelen ekiplerce yakalanan çakal, veteriner kliniğine götürüldü.

        Yapılan kontrollerde hasta olduğu tespit edilen çakal, tedavisinin tamamlanmasının ardından ekipler tarafından yeniden doğal ortamına bırakıldı.

