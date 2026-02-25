Canlı
        Karabük Haberleri

        Karabük'te otomobilin bariyere çarpma anı araç kamerasında

        Karabük'te otomobilin yol kenarındaki bariyere çarpma anı araç kamerasınca kaydedildi.

        25.02.2026 - 13:03
        Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda ilerleyen otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı.

        Hasarlı kaza anı başka bir aracın kamerası tarafından görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

