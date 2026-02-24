Karabük'te 3 katlı müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

Karabük'te 3 katlı müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Soğuksu Mahallesi Gonca Sokak'ta E.Ö'ye ait 3 katlı evin son katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Karabük Belediyesi İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangında evde bulunan S.Ö. ekiplerce çıkarılarak tedbir amaçlı ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

