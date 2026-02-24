Canlı
        Karabük'te 3 katlı müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

        Karabük'te 3 katlı müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Giriş: 24.02.2026 - 21:43
        Karabük'te 3 katlı müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

        Karabük'te 3 katlı müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Soğuksu Mahallesi Gonca Sokak'ta E.Ö'ye ait 3 katlı evin son katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Karabük Belediyesi İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Yangında evde bulunan S.Ö. ekiplerce çıkarılarak tedbir amaçlı ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

