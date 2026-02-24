Karabük'te Enderun usulüyle teravih kılındı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Osmanlı dönemi geleneklerinden Enderun usulüyle teravih namazı eda edildi. İl Müftülüğü bünyesinde ramazan ayı etkinlikleri kapsamında organize edilen "Enderun Usulü Teravih Namazı" geleneği Karabük'te gerçekleştirildi. Enderun usulü teravih namazı, Safranbolu Merkez Camisi'nde, rekat aralarında ilahi, salavat ve tekbirler eşliğinde 5 ayrı makam icra edilerek kılındı. Vatandaşlar da namazda müezzinler tarafından okunan ilahi ve salavatlara eşlik etti.

