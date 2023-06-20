Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Eğitim Tarih Karakol Cemiyeti Nedir, Özellikleri Neler? Karakol Cemiyetini Kim Kurmuştur?
ABONE OL

Karakol Cemiyeti nedir, özellikleri neler? Karakol Cemiyetini kim kurmuştur?

1. Dünya Savaşı sonrası imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması uyarınca Anadolu coğrafyası, İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmiştir. Osmanlı topraklarının dört bir yanında gerçekleşen bu işgal hareketine, Osmanlı Devleti’nin gereken tepkiyi verememiş olması, halkı sivil inisiyatif almaya itmiş ve işgallere karşı birçok cemiyet kurulmuştur. Bu cemiyetlerden bir tanesi olan Karakol Cemiyeti nedir? Karakol Cemiyeti özellikleri neler? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Karakol Cemiyeti Nedir, Özellikleri Neler? Karakol Cemiyetini Kim Kurmuştur?
HABERTURK.COM

Sivas Kongresi ile Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilen tüm yararlı cemiyetler kendi faaliyet gösterdikleri bölgenin kurtarılması için büyük çaba vermişlerdir.1919 yılında İstanbul’da kurulan Karakol Cemiyeti kim kurmuştur? Karakol Cemiyeti yararlı mı zararlı mı? İşte, Karakol Cemiyeti kökeni hakkında tüm detaylar…

Karakol Cemiyeti Nedir?

  1. Dünya Savaşı sonrası gerçekleşen İstanbul’un işgalinden hemen önce, 1919 tarihinde kurulan Karakol Cemiyeti; Mondros Ateşkes Antlaşması sonrası yaşanan mütareke döneminin ilk gizli direniş ve istihbarat örgütü olması sebebiyle büyük bir öneme sahiptir. Bu tanımdan hareketle Karakol Cemiyeti yararlı mı zararlı mı sorusunun cevabı, Karakol Cemiyeti; Mili Mücadele yıllarının yararlı cemiyetleri arasında yer almaktadır, olacaktır.

İstanbul’da kurulduktan sonra sadece başkentle sınırlı kalmayıp tüm Anadolu’ya yayılan Karakol Cemiyeti, başlarda Mustafa Kemal önderliğindeki Anadolu hareketinin bir temsilcisi olarak görülmüş ancak ilerleyen zamanlarda, cemiyet içindeki ittihatçı ağırlık fark edilince ve cemiyetin etkinliği engellenmiştir.

Karakol Cemiyeti, 1. Dünya Savaşı’nın ardından Talat Paşa, Enver Paşa ve Cemal Paşa’nın ülkeyi terk etmesi üzerine tüm ittihatçıları kendi bünyesinde toplamak ve İstanbul’u işgal güçlerinden kurtarmak için büyük çaba sarf etmiştir. Buna ek olarak Anadolu’daki hareketi; silah, insan ve cephane olarak destelemek amacında da olan Karakol Cemiyeti, özellikle hem İstanbul’da hem de Gebze yöresinde polis ile iş birliği yaparak işgalci kuvvetler ile çarpışmıştır.

Karakol Cemiyeti Kim Kurmuştur?

1919 tarihinde İstanbul’da kurulan Karakol Cemiyeti; Kara Vasıf, Baha Sait ve Refik İsmail Bey tarafından kurulmuştur. Gerek cemiyetin kuruluşunda gerekse de kuruluş esnasında yazılan nizamnamesinde, İttihat ve Terakki Cemiyeti’ni kendisine örnek alan Karakol Cemiyeti, ittihatçıların ülkeyi terk etmelerinin ardından, geride kalan ittihatçıları kendi bünyesinde toplamak amacıyla kurulmuştur.

Karakol Cemiyeti’nin kurucusu olan bu üç kişi dışında yer alan Galatalı Şevket Bey, Anadolu ile yapılan şifreli haberleşmeleri sağlamıştır. Kazım Karabekir, Mustafa Kemal ve İsmet Paşa arasında gerçekleşen tüm mektuplaşmalar, Galatalı Şevket Bey aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Yine Karakol Cemiyeti’nin önde gelen üyelerinden olan İbrahim Tali Bey ise Sivas Kongresi esnasında, Karakol Cemiyeti’nin varlığı ile alakalı Mustafa Kemal’i bilgilendiren kişidir.

Buna ek olarak cemiyetin başkanı olan Kara Vasıf Bey’in Anadolu’daki Millî Mücadele hareketine yapmış olduğu katkılar da oldukça önemlidir. Özellikle İstanbul’un işgal edildiği tarihe kadar, İstanbul’dan elde ettiği bilgileri, derhal Anadolu’ya gönderen Kara Vasıf Bey; İstanbul Ankara irtibatını çok başarılı bir şekilde sağlamıştır.

Karakol Cemiyeti Kökeni

Karakol Cemiyeti’nin adı, cemiyetin kurucu olan Kara Vasıf ile Kara Kemal Bey’in isminden gelmektedir. Karakol Cemiyeti’nin kökeninde ise İttihat ve Terakki ruhunun yattığı bilinmektedir. Hatta böyle cemiyetin kurulmasının ne kadar gerekli olduğunu Talat Paşa söylemiş ve kurulacak olan bu derneğin başkanının da Kara Kemal olması gerektiğini ifade etmiştir.

Karakol Cemiyeti Özellikleri Neler?

  • 1919 yılında İstanbul’da kurulan Karakol Cemiyeti; Anadolu’da örgütlenen Millî Mücadeleye destek olmak ve eski ittihatçıları kendi bünyesinde toplamak için kurulmuştur.
  • İstanbul’da kurulan bu cemiyet, İstanbul’un işgal edilmesine karşı mücadele etmiştir.
  • İstanbul’dan Anadolu’ya silah, cephane ve insan gücü temin etmiştir.
  • İstanbul ile Ankara arasındaki şifreli mektuplaşmanın aracılığını yapmıştır.
Haberi Hazırlayan : Türker Üner

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İttihat ve Terakki Cemiyeti Nedir, Ne Demek? İttihat ve Terakki Cemiyeti Ne Zaman Kurulmuştur ve İlk Kongresini Nerede Yapmıştır?
GÜNDEM İttihat ve Terakki Cemiyeti ne zaman kurulmuştur?
Vergisiz iPhone fiyatları: Gençlere ÖTV'siz iPhone fiyatı ne kadar, kaç TL olacak?
GÜNDEM Öğrencilere vergisiz telefon imkanı
Kayseri'de "dur" ihtarına uymayanların aracında uyuşturucu ele geçirildi
GÜNDEM Kayseri'de "dur" ihtarına uymayanların aracından ...
Elif'in katiline ağırlaştırılmış müebbet!
GÜNDEM Elif'in katiline ağırlaştırılmış müebbet!
Antalya'da sahilde çıkan hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi
GÜNDEM Antalya'da hortum
İOKBS başvurusu uzatıldı mı? 2023 Bursluluk sınavı başvuruları bitti mi, ne zaman bitiyor?
GÜNDEM İOKBS başvuruları uzatıldı mı?
Özel Güvenlik Görevlisi 103. Temel Eğitim sınav takvimi: ÖGG sınavı ne zaman, ertelendi mi?
GÜNDEM ÖGG sınavı ne zaman, ertelendi mi?
İzmir'de 55 bin 776 sentetik ecza maddesi ele geçirildi
GÜNDEM İzmir'de 55 bin 776 sentetik ecza maddesi ele ...
Gözler LGS sonuçlarında! LGS sınav sonucu sorgulama: 2023 LGS sonuçları açıklandı mı ve ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Tokat'ta sel parke taşlarını yerinden döktü
GÜNDEM Tokat'ta sel parke taşlarını yerinden döktü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.