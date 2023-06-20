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Sivas Kongresi ile Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilen tüm yararlı cemiyetler kendi faaliyet gösterdikleri bölgenin kurtarılması için büyük çaba vermişlerdir.1919 yılında İstanbul’da kurulan Karakol Cemiyeti kim kurmuştur? Karakol Cemiyeti yararlı mı zararlı mı? İşte, Karakol Cemiyeti kökeni hakkında tüm detaylar…

Karakol Cemiyeti Nedir?

Dünya Savaşı sonrası gerçekleşen İstanbul’un işgalinden hemen önce, 1919 tarihinde kurulan Karakol Cemiyeti; Mondros Ateşkes Antlaşması sonrası yaşanan mütareke döneminin ilk gizli direniş ve istihbarat örgütü olması sebebiyle büyük bir öneme sahiptir. Bu tanımdan hareketle Karakol Cemiyeti yararlı mı zararlı mı sorusunun cevabı, Karakol Cemiyeti; Mili Mücadele yıllarının yararlı cemiyetleri arasında yer almaktadır, olacaktır.

İstanbul’da kurulduktan sonra sadece başkentle sınırlı kalmayıp tüm Anadolu’ya yayılan Karakol Cemiyeti, başlarda Mustafa Kemal önderliğindeki Anadolu hareketinin bir temsilcisi olarak görülmüş ancak ilerleyen zamanlarda, cemiyet içindeki ittihatçı ağırlık fark edilince ve cemiyetin etkinliği engellenmiştir.

Karakol Cemiyeti, 1. Dünya Savaşı’nın ardından Talat Paşa, Enver Paşa ve Cemal Paşa’nın ülkeyi terk etmesi üzerine tüm ittihatçıları kendi bünyesinde toplamak ve İstanbul’u işgal güçlerinden kurtarmak için büyük çaba sarf etmiştir. Buna ek olarak Anadolu’daki hareketi; silah, insan ve cephane olarak destelemek amacında da olan Karakol Cemiyeti, özellikle hem İstanbul’da hem de Gebze yöresinde polis ile iş birliği yaparak işgalci kuvvetler ile çarpışmıştır.

Karakol Cemiyeti Kim Kurmuştur?

1919 tarihinde İstanbul’da kurulan Karakol Cemiyeti; Kara Vasıf, Baha Sait ve Refik İsmail Bey tarafından kurulmuştur. Gerek cemiyetin kuruluşunda gerekse de kuruluş esnasında yazılan nizamnamesinde, İttihat ve Terakki Cemiyeti’ni kendisine örnek alan Karakol Cemiyeti, ittihatçıların ülkeyi terk etmelerinin ardından, geride kalan ittihatçıları kendi bünyesinde toplamak amacıyla kurulmuştur.

Karakol Cemiyeti’nin kurucusu olan bu üç kişi dışında yer alan Galatalı Şevket Bey, Anadolu ile yapılan şifreli haberleşmeleri sağlamıştır. Kazım Karabekir, Mustafa Kemal ve İsmet Paşa arasında gerçekleşen tüm mektuplaşmalar, Galatalı Şevket Bey aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Yine Karakol Cemiyeti’nin önde gelen üyelerinden olan İbrahim Tali Bey ise Sivas Kongresi esnasında, Karakol Cemiyeti’nin varlığı ile alakalı Mustafa Kemal’i bilgilendiren kişidir.

Buna ek olarak cemiyetin başkanı olan Kara Vasıf Bey’in Anadolu’daki Millî Mücadele hareketine yapmış olduğu katkılar da oldukça önemlidir. Özellikle İstanbul’un işgal edildiği tarihe kadar, İstanbul’dan elde ettiği bilgileri, derhal Anadolu’ya gönderen Kara Vasıf Bey; İstanbul Ankara irtibatını çok başarılı bir şekilde sağlamıştır.

Karakol Cemiyeti Kökeni

Karakol Cemiyeti’nin adı, cemiyetin kurucu olan Kara Vasıf ile Kara Kemal Bey’in isminden gelmektedir. Karakol Cemiyeti’nin kökeninde ise İttihat ve Terakki ruhunun yattığı bilinmektedir. Hatta böyle cemiyetin kurulmasının ne kadar gerekli olduğunu Talat Paşa söylemiş ve kurulacak olan bu derneğin başkanının da Kara Kemal olması gerektiğini ifade etmiştir.

Karakol Cemiyeti Özellikleri Neler?

1919 yılında İstanbul’da kurulan Karakol Cemiyeti; Anadolu’da örgütlenen Millî Mücadeleye destek olmak ve eski ittihatçıları kendi bünyesinde toplamak için kurulmuştur.

İstanbul’da kurulan bu cemiyet, İstanbul’un işgal edilmesine karşı mücadele etmiştir.

İstanbul’dan Anadolu’ya silah, cephane ve insan gücü temin etmiştir.

İstanbul ile Ankara arasındaki şifreli mektuplaşmanın aracılığını yapmıştır.