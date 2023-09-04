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        Haberler Gündem 3. Sayfa Karaköy'de tarihi han alev alev yandı

        Karaköy'de tarihi han alev alev yandı

        İstanbul Karaköy'de bulunan tarihi Kurşunlu Han'da çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 00:49 Güncelleme: 04.09.2023 - 00:55
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        Karaköy'de tarihi han alev alev yandı
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        Karaköy’de metruk haldeki tarihi handa çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Alınan bilgiye göre, Azapkapı Mahallesi Makaracılar Caddesi'nde bulunan Kurşunlu Han'da belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü. AA'nın haberine göre; metruk durumdaki handa hasara neden olan yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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