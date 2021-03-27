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Karaman'da karda mahsur kaldıktan sonra kaybolan genç, 3'üncü günde de bulunmadı

Karaman'da araçlarının kara saplanmasıyla mahsur kalan 2 kişinin kurtarıldığı olayda, kayıp olan arkadaşları Ege Kabalak'a (26),arama- kurtarma çalışmalarının 3'üncü gününde de ulaşılamadı.

Karaman'da karda mahsur kaldıktan sonra kaybolan genç, 3'üncü günde de bulunmadı
DHA

Sosyal medya fenomeni olduğu öğrenilen Furkan Keleş (23),çarşamba günü arkadaşları Rabia Bingöl (19) ve Ege Kabalak (26) ile otomobil ile Mersin'e gitmek için yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatılan Ayrancı- Erdemli yolunu kullanmak istedi. Keleş'in kullandığı otomobil, saat 17.00 sıralarında, Mersin sınırı yakınlarında tipi nedeniyle kontrolden çıkıp, kara saplandı. Cep telefonları da çekmeyen 3 arkadaş, geceyi araçlarında geçirdi. Keleş'in Mersin'de oturan annesi, oğluna ulaşamayınca saat 21.00'de jandarma ve AFAD'a durumu bildirdi.

İhbarın ardından harekete geçen ve gece boyunca çalışma yapan ekipler, perşembe günü saat 14.00 sıralarında Keleş'in aracına ulaştı. Rabia Bingöl ve yanındaki 'Liza' isimle köpeği araç içinde, Keleş de yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulundu. Keleş ve Bingöl, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve sağlık kontrolünden geçirilip, taburcu edildikten sonra dün taksiyle Mersin'e hareket etti. AFAD ve jandarma ekipleri ise kayıp Ege Kabalak'ın bulunması için arama- kurtarma çalışması başlattı ancak izine rastlamadı.

220 KİŞİLİK EKİP ARADI

Arama- kurtarma çalışmasına 3'üncü gününde İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Şahin başta olmak üzere Jandarma Genel Komutanlığı'ndan gönderilen Jandarma Arama Kurtarma timi, Karaman, Adana ve Mersin AFAD İl Müdürlüğü ile Ulusal Medikal Kurtarma ekibinden (UMKE) oluşan 220 kişi ve köylüler katıldı. Kabalak'ın, Çocak mevkisindeki bir mescitte izine rastlanılması ve Cehennem Deresi Milli Parkı'na yönüne gitmiş olma ihtimali üzerine çalışmalar o bölgede yoğunlaştırıldı.

ARAÇLARIN CAM SİLECEKLERİ DONDU

Arama- kurtarma çalışmalarını jandarma eğitimli köpekle, AFAD insansız hava aracı ve 8x8 paletli araçlarla yaparken, ekipler hava ve arazi şartları nedeniyle zorluk çekti. Tipi nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 2 metreye kadar düştüğü bölgede, soğuk hava nedeniyle ekiplerin kullandıkları arazi araçlarının cam sileceklerinin dahi donduğu öğrenildi. Olumsuz hava koşullarına rağmen saat 22.30'a kadar süren çalışmalara ara verildi. Çalışmaların sabah erken saatlerde yeniden başlayacağı öğrenildi.

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