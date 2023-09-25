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        Haberler Gündem Karaman'daki silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Karaman'da silahlı ve bıçaklı kavga: 4 yaralı

        Karaman'da çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 01:04 Güncelleme: 25.09.2023 - 01:04
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        Karaman'da silahlı ve bıçaklı kavga: 4 yaralı
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        Yunus Emre Mahallesi 2267. sokakta, aralarında alacak verecek meselesi bulunduğu ileri sürülen iki grup arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.K, R.K. ve İ.İ. bıçakla, H.G. de silahla vurularak yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Kavgaya karışarak olay yerinden kaçan A.S. ise polis ekiplerince silahıyla gözaltına alındı.

        Polis ekipleri yaralıların tedavi altına alındığı hastanede geniş güvenlik tedbiri aldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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