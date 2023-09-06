Karaman'daki trafik kazasında 2'si polis 3 kişi yaralandı

Fatih Kara yönetimindeki trafik polis aracı, Larende Mahallesi Kılbasan yolunda İsmail Bozkır idaresindeki yabancı plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Fatih Kara ile araçta bulunan polis memuru Ramazan Çeliksoy ve diğer aracın sürücüsü İsmail Bozkır yaralandı.

Olay yerine gelen ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.